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  • Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире

    s-bag Мешки для пылесосов

    FC8022/03

    Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире

    Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства.

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    s-bag Мешки для пылесосов

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    Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире

    Дольше использование, лучше фильтрация

    • 4 мешка для сбора пыли
    Универсальный стандарт — простой выбор

    Универсальный стандарт — простой выбор

    Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.

    Антиаллергенный эффект: идеально для людей, страдающих от астмы и аллергии

    Антиаллергенный эффект: идеально для людей, страдающих от астмы и аллергии

    Антиаллергенный мешок S-bag® обеспечивает тщательную фильтрацию и удерживает пыльцу, частицы пыли, пылевых клещей, клещевые и кошачьи аллергены размером в 1 микрон. Такая высокая степень фильтрации обеспечивает снижение уровня аллергенов в доме и является эффективным решением для людей, страдающих от астмы и аллергии.

    Знак качества ECARF за проверенную эффективность

    Знак качества ECARF за проверенную эффективность

    Антиаллергенный мешок Philips S-bag® отмечен знаком качества ECARF, который подтверждает, что мешки для сбора пыли обеспечивают высокий уровень фильтрации. Знак качества ECARF создан специально для людей, страдающих от аллергии, чтобы помочь им в выборе подходящих товаров и услуг.

    Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

    Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

    Антиаллергенный мешок S-bag® выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.

    Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

    Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

    Благодаря запатентованной системе закрытия мешок Philips S-bag® можно легко извлечь и выбросить, не опасаясь, что мусор просыплется наружу.

    • Характеристики аксессуаров

      Количество мешков для сбора пыли
      4

    • Подходит для

      AirStar
      FC8220 - FC8229
      Electrolux Group
      • Пылесосы с мешком для сбора пыли Electrolux
      • Пылесосы с мешком для сбора пыли Tornado
      • Пылесосы с мешком для сбора пыли Zanussi
      City-Line
      FC8400 - FC8439
      Jewel
      FC9050 - FC9079
      EasyLife
      FC8130 - FC8139
      Performer
      FC9150 - FC9179
      Expression
      FC8600 - FC8629
      HomeHero
      FC8910 - FC8919
      Impact
      FC8350 - FC8399
      PowerLife
      FC8450 - FC8459
      Mobilo
      FC8500 - FC8579
      SilentStar
      FC9300 - FC9319
      SmallStar
      FC8230 - FC8260
      Specialist
      FC9100 - FC9139
      Studio(Power)
      FC9080 - FC9089
      Universe
      FC9000 - FC9029
    Badge-D2C

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