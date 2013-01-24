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s-bag

Мешки для пылесосов

FC8022/03
Общая оценка / 5
  • Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире
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    s-bag Мешки для пылесосов

    FC8022/03
    Общая оценка / 5

    Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире

    Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    s-bag Мешки для пылесосов

    Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире

    Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

    Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире

    Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    s-bag Мешки для пылесосов

    Один из самых продаваемый мешков для сбора пыли в мире

    Универсальный мешок для сбора пыли S-bag® совместим со всеми мешковыми пылесосами Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Для замены приобретайте мешки с логотипом S-bag®. Использование других мешков может привести к повреждению устройства. Узнать обо всех преимуществах

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      Дольше использование, лучше фильтрация

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      Универсальный стандарт — простой выбор

      Универсальный стандарт — простой выбор

      Оригинальный мешок Philips S-bag® подходит для всех пылесосов Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Вам больше не придется долго выбирать подходящий мешок для сбора пыли, просто приобретите модель с логотипом S-bag®.

      Антиаллергенный эффект: идеально для людей, страдающих от астмы и аллергии

      Антиаллергенный эффект: идеально для людей, страдающих от астмы и аллергии

      Антиаллергенный мешок S-bag® обеспечивает тщательную фильтрацию и удерживает пыльцу, частицы пыли, пылевых клещей, клещевые и кошачьи аллергены размером в 1 микрон. Такая высокая степень фильтрации обеспечивает снижение уровня аллергенов в доме и является эффективным решением для людей, страдающих от астмы и аллергии.

      Знак качества ECARF за проверенную эффективность

      Знак качества ECARF за проверенную эффективность

      Антиаллергенный мешок Philips S-bag® отмечен знаком качества ECARF, который подтверждает, что мешки для сбора пыли обеспечивают высокий уровень фильтрации. Знак качества ECARF создан специально для людей, страдающих от аллергии, чтобы помочь им в выборе подходящих товаров и услуг.

      Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

      Высокопрочный синтетический материал произведен в Швеции

      Антиаллергенный мешок S-bag® выполнен из высокопрочного синтетического материала, произведенного в Швеции.

      Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

      Гигиеничная система закрытия для простого извлечения

      Благодаря запатентованной системе закрытия мешок Philips S-bag® можно легко извлечь и выбросить, не опасаясь, что мусор просыплется наружу.

      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Количество мешков для сбора пыли
        4

      • Подходит для

        AirStar
        FC8220 - FC8229
        City-Line
        FC8400 - FC8439
        EasyLife
        FC8130 - FC8139
        Expression
        FC8600 - FC8629
        HomeHero
        FC8910 - FC8919
        Impact
        FC8350 - FC8399
        Jewel
        FC9050 - FC9079
        Mobilo
        FC8500 - FC8579
        Performer
        FC9150 - FC9179
        PowerLife
        FC8450 - FC8459
        SilentStar
        FC9300 - FC9319
        SmallStar
        FC8230 - FC8260
        Specialist
        FC9100 - FC9139
        Studio(Power)
        FC9080 - FC9089
        Universe
        FC9000 - FC9029
        Electrolux Group
        • Пылесосы с мешком для сбора пыли Electrolux
        • Пылесосы с мешком для сбора пыли Tornado
        • Пылесосы с мешком для сбора пыли Zanussi

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