FC8030/00
Для чистого и здорового воздуха в вашем доме
Выходной фильтр AFS обеспечивает отличную фильтрацию выходящего воздуха. Для обеспечения оптимальной фильтрации заменяйте фильтр AFS раз в полгода.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
S-фильтр — стандартный фильтр выходящего воздуха, широко распространенный и легко узнаваемый, благодаря своему логотипу. Он используется в большинстве пылесосов компании Philips, а также компаний Electrolux, AEG, Volta и Tornado.
Микрофильтр AFS удерживает мелкую пыль на выходе, что гарантирует чистый воздух без пыли.
Характеристики аксессуаров
Подходит для
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.