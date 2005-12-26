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  • Для чистого и здорового воздуха в вашем доме Для чистого и здорового воздуха в вашем доме Для чистого и здорового воздуха в вашем доме

    выходной фильтр

    FC8030/00

    Для чистого и здорового воздуха в вашем доме

    Выходной фильтр AFS обеспечивает отличную фильтрацию выходящего воздуха. Для обеспечения оптимальной фильтрации заменяйте фильтр AFS раз в полгода.

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    выходной фильтр

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    Для чистого и здорового воздуха в вашем доме

    Микрофильтр AFS

    • 1 микрофильтр AFS
    • Отличная фильтрация
    • Замена каждые 6 месяцев
    • Подходит для ia FC9300...19
    S-фильтр — стандартный фильтр выходящего воздуха

    S-фильтр — стандартный фильтр выходящего воздуха

    S-фильтр — стандартный фильтр выходящего воздуха, широко распространенный и легко узнаваемый, благодаря своему логотипу. Он используется в большинстве пылесосов компании Philips, а также компаний Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

    Оригинальный фильтр выходящего воздуха Philips

    Оригинальный фильтр выходящего воздуха Philips

    Микрофильтр AFS для чистоты воздуха

    Микрофильтр AFS удерживает мелкую пыль на выходе, что гарантирует чистый воздух без пыли.

    • Характеристики аксессуаров

      Количество фильтров выходящего воздуха
      1

    • Подходит для

      Jewel
      FC9050 - FC9079
      Marathon (AutoClean)
      FC9200 — FC9239
      ErgoFit
      FC9250 — FC9269
      Performer
      FC9150 - FC9179
      SilentStar
      FC9300 - FC9319
      Studio(Power)
      FC9080 - FC9089
    Badge-D2C

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