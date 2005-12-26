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  • Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips

    Выходной фильтр s-filter®

    FC8031/00

    Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips

    Фильтр Philips EPA12 для пылесоса удерживает 99,5 % мелкой пыли, что гарантирует чистый воздух без пыли. Для оптимального результата заменяйте фильтр раз в год.

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    Выходной фильтр s-filter®

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    Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips

    Фильтр EPA12 удерживает более 99,5 % мелкой пыли

    • 1 выходной фильтр EPA12
    • s-filter® стандартного размера
    • Удерживает > 99,5 % пыли
    Выходной фильтр EPA12 для эффективной фильтрации

    Выходной фильтр EPA12 для эффективной фильтрации

    Фильтр EPA12 удерживает более 99,5 % мелкой пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

    Для оптимальной работы выполняйте замену раз в год

    Для оптимальной работы выполняйте замену раз в год

    Для оптимального качества работы и фильтрации рекомендуется менять фильтр раз в год.

    Фильтр нельзя мыть

    Фильтр нельзя мыть

    Фильтр нельзя мыть. Срок годности изделия составляет 1 год. По истечении этого периода изделие необходимо заменить. Очистка фильтра может привести к повреждениям.

    s-filter® стандартного размера для простой замены

    Стандартный выходной фильтр s-filter® широко представлен в продаже и легко узнаваем по логотипу. Подходит для разных моделей пылесосов Philips, а также Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

    • Подходит для

      Jewel
      FC9050 - FC9079
      Performer
      • FC9150 - FC9179
      • FC8680 - FC8682
      Performer Expert
      FC8720 - FC8729
      PerformerPro
      FC9180 - FC9199
      Performer Ultimate
      • FC8921–FC8925
      • FC8941–FC8957
      PowerPro
      FC8760–FC8770
      SilentStar
      FC9300 - FC9319
      PowerPro Expert
      • FC9712 - FC9714
      • FC9720 - FC9725
      PowerPro Ultimate
      • FC9911 - FC9912
      • FC9919 - FC9934
      Marathon Ultimate
      • FC9911 - FC9912
      • FC9919–FC9924
      Серия 7000, Performer Silent
      • FC8741 - FC8745
      • FC8779–FC8786
      Marathon
      FC9200 - FC9225

    • В комплекте:

      Выходной фильтр
      1
    Badge-D2C

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