Выходной фильтр s-filter®
Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips
Фильтр Philips EPA12 для пылесоса удерживает 99,5 % мелкой пыли, что гарантирует чистый воздух без пыли. Для оптимального результата заменяйте фильтр раз в год.
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Выходной фильтр s-filter®
Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips Фильтр EPA12 удерживает более 99,5 % мелкой пыли 1 выходной фильтр EPA12 s-filter® стандартного размера Удерживает > 99,5 % пыли Выходной фильтр EPA12 для эффективной фильтрации
Фильтр EPA12 удерживает более 99,5 % мелкой пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.
Для оптимальной работы выполняйте замену раз в год
Для оптимального качества работы и фильтрации рекомендуется менять фильтр раз в год.
Фильтр нельзя мыть
Фильтр нельзя мыть. Срок годности изделия составляет 1 год. По истечении этого периода изделие необходимо заменить. Очистка фильтра может привести к повреждениям.
s-filter® стандартного размера для простой замены
Стандартный выходной фильтр s-filter® широко представлен в продаже и легко узнаваем по логотипу. Подходит для разных моделей пылесосов Philips, а также Electrolux, AEG, Volta и Tornado.
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Подходит для
Jewel
FC9050 - FC9079 Performer
FC9150 - FC9179
FC8680 - FC8682 Performer Expert
FC8720 - FC8729 PerformerPro
FC9180 - FC9199 Performer Ultimate
FC8921–FC8925
FC8941–FC8957 PowerPro
FC8760–FC8770 SilentStar
FC9300 - FC9319 PowerPro Expert
FC9712 - FC9714
FC9720 - FC9725 PowerPro Ultimate
FC9911 - FC9912
FC9919 - FC9934 Marathon Ultimate
FC9911 - FC9912
FC9919–FC9924 Серия 7000, Performer Silent
FC8741 - FC8745
FC8779–FC8786 Marathon
FC9200 - FC9225
В комплекте:
Выходной фильтр
1
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