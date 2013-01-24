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Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips
Фильтр Philips EPA12 для пылесоса удерживает 99,5 % мелкой пыли, что гарантирует чистый воздух без пыли. Для оптимального результата заменяйте фильтр раз в год. Узнать обо всех преимуществах
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Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips
Фильтр Philips EPA12 для пылесоса удерживает 99,5 % мелкой пыли, что гарантирует чистый воздух без пыли. Для оптимального результата заменяйте фильтр раз в год. Узнать обо всех преимуществах
Стандартный выходной фильтр s-filter® широко представлен в продаже и легко узнаваем по логотипу. Подходит для разных моделей пылесосов Philips, а также Electrolux, AEG, Volta и Tornado.
Фильтр EPA12 удерживает более 99,5 % мелкой пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.
Для оптимального качества работы и фильтрации рекомендуется менять фильтр раз в год.
Фильтр нельзя мыть. Срок годности изделия составляет 1 год. По истечении этого периода изделие необходимо заменить. Очистка фильтра может привести к повреждениям.
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