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Сменный фильтр для пылесоса

FC8035
Общая оценка / 5
  • Превосходная фильтрация Превосходная фильтрация Превосходная фильтрация
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    Сменный фильтр для пылесоса

    FC8035
    Общая оценка / 5

    Превосходная фильтрация

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Превосходная фильтрация

    Превосходная фильтрация

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Превосходная фильтрация

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      Превосходная фильтрация

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      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Одноразовые мешки для сбора пыли для
        Да

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