Насадка для пылесоса
Превосходная очистка ковров
Турбонасадка служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, повышая эффективность очистки ковров на 25%.
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Превосходная очистка ковров Эффективность очистки ковров на 25% выше Вращающаяся щетка для глубокого очищения ковров
Волосы и пух застревают в коврах, а маленькие частицы грязи глубоко проникают в ворс. Насадка с вращающейся щеткой эффективно удаляет любой тип домашней грязи.
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