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  • Превосходная очистка ковров Превосходная очистка ковров Превосходная очистка ковров

    Насадка для пылесоса

    FC8043/01

    Превосходная очистка ковров

    Турбонасадка служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, повышая эффективность очистки ковров на 25%.

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    Насадка для пылесоса

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    • Насадка Turbo Brush
    Вращающаяся щетка для глубокого очищения ковров

    Вращающаяся щетка для глубокого очищения ковров

    Волосы и пух застревают в коврах, а маленькие частицы грязи глубоко проникают в ворс. Насадка с вращающейся щеткой эффективно удаляет любой тип домашней грязи.

    • Характеристики аксессуаров

      Количество насадок
      1

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      Универсальное
    Badge-D2C

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