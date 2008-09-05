FC8043/02
Универсальная турбо щетка
Турбонасадка Philips FC8043/02 служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, повышая эффективность очистки ковров на 25 %.Узнать обо всех преимуществах
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Волосы и пух застревают в коврах, а маленькие частицы грязи глубоко проникают в ворс. Насадка с вращающейся щеткой эффективно удаляет любой тип домашней грязи.
Два адаптера позволяют подсоединить насадку этого пылесоса к трубкам пылесосов большинства производителей (Ø 32—35 мм).
Характеристики аксессуаров
Удобство использования
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