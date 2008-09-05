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  • Для чистого и здорового воздуха в вашем доме Для чистого и здорового воздуха в вашем доме Для чистого и здорового воздуха в вашем доме

    выходной фильтр

    FC8044/02

    Для чистого и здорового воздуха в вашем доме

    Моющийся фильтр HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной фильтрации фильтр HEPA нужно чистить раз в полгода и менять раз в 2 года.

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    выходной фильтр

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    Для чистого и здорового воздуха в вашем доме

    Моющийся фильтр HEPA 12, фильтрация 99,5 %

    • 1 моющийся фильтр HEPA12
    • Фильтрация 99,5 %
    • Очистка каждые 6 месяцев
    Оптимальная фильтрация с фильтром EPA 12

    Оптимальная фильтрация с фильтром EPA 12

    Фильтрация 99,5 % пыли размером 0,0003 мм из выходящего воздуха.

    Оригинальный фильтр выходящего воздуха Philips

    Оригинальный фильтр выходящего воздуха Philips

    • Характеристики аксессуаров

      Количество фильтров выходящего воздуха
      1
      Сменный фильтр для
      • FC8408
      • FC8428
      • FC8429
      • FC8436
      • FC8438
      • FC8600 - FC8619
      • FC8700 - FC8740
      • HR8374
      • HR8500 - HR8599
      • HR8700 - HR8999
    Badge-D2C

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