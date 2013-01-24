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выходной фильтр

FC8044/02
Общая оценка / 5
  • Для чистого и здорового воздуха в вашем доме Для чистого и здорового воздуха в вашем доме Для чистого и здорового воздуха в вашем доме
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    выходной фильтр

    FC8044/02
    Общая оценка / 5

    Для чистого и здорового воздуха в вашем доме

    Моющийся фильтр HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной фильтрации фильтр HEPA нужно чистить раз в полгода и менять раз в 2 года. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    выходной фильтр

    Для чистого и здорового воздуха в вашем доме

    Моющийся фильтр HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной фильтрации фильтр HEPA нужно чистить раз в полгода и менять раз в 2 года. Узнать обо всех преимуществах

    Для чистого и здорового воздуха в вашем доме

    Моющийся фильтр HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной фильтрации фильтр HEPA нужно чистить раз в полгода и менять раз в 2 года. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    выходной фильтр

    Для чистого и здорового воздуха в вашем доме

    Моющийся фильтр HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной фильтрации фильтр HEPA нужно чистить раз в полгода и менять раз в 2 года. Узнать обо всех преимуществах

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      Для чистого и здорового воздуха в вашем доме

      Моющийся фильтр HEPA 12, фильтрация 99,5 %

      • 1 моющийся фильтр HEPA12
      • Фильтрация 99,5 %
      • Очистка каждые 6 месяцев
      Оптимальная фильтрация с фильтром EPA 12

      Оптимальная фильтрация с фильтром EPA 12

      Фильтрация 99,5 % пыли размером 0,0003 мм из выходящего воздуха.

      Оригинальный фильтр выходящего воздуха Philips

      Оригинальный фильтр выходящего воздуха Philips

      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Количество фильтров выходящего воздуха
        1
        Сменный фильтр для
        • FC8408
        • FC8428
        • FC8429
        • FC8436
        • FC8438
        • FC8600 - FC8619
        • FC8700 - FC8740
        • HR8374
        • HR8500 - HR8599
        • HR8700 - HR8999

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