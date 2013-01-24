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выходной фильтр

FC8045/01
Общая оценка / 5
  • Превосходная фильтрация Превосходная фильтрация Превосходная фильтрация
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    выходной фильтр

    FC8045/01
    Общая оценка / 5

    Превосходная фильтрация

    Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной фильтрации заменяйте фильтр раз в полгода. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    выходной фильтр

    Превосходная фильтрация

    Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной фильтрации заменяйте фильтр раз в полгода. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходная фильтрация

    Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной фильтрации заменяйте фильтр раз в полгода. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    выходной фильтр

    Превосходная фильтрация

    Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной фильтрации заменяйте фильтр раз в полгода. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходная фильтрация

      Фильтр HEPA

      • Фильтр HEPA
      Фильтр HEPA для превосходной фильтрации выходящего воздуха

      Фильтр HEPA для превосходной фильтрации выходящего воздуха

      Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной работы фильтра HEPA, его следует менять раз в полгода.

      Оригинальный фильтр выходящего воздуха Philips

      Оригинальный фильтр выходящего воздуха Philips

      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Количество фильтров выходящего воздуха
        1
        Количество моторных фильтров
        1
        Сменный фильтр для
        FC8440-FC8449

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