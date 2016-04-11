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  • Регулярная замена — максимальная эффективность Регулярная замена — максимальная эффективность Регулярная замена — максимальная эффективность

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    FC8063/01

    Регулярная замена — максимальная эффективность

    Регулярная замена надолго обеспечит максимальную эффективность и наилучшие результаты очистки.

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    Набор аксессуаров

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    Регулярная замена — максимальная эффективность

    Совместимость с PowerPro Aqua

    • 4 насадки из микрофибры
    • Совместимость с PowerPro Aqua
    • Замена каждые 6 месяцев
    Заменяйте каждые 6 месяцев для эффективной очистки

    Заменяйте каждые 6 месяцев для эффективной очистки

    Заменяйте каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности очистки с помощью устройства.

    Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна

    Насадки из микрофибры эффективно удаляют грязь и пятна

    Мягкий впитывающий материал (микрофибра) тщательно и аккуратно удаляет грязь, пыль и пятна, обеспечивая эффективные результаты уборки.

    Просто надевать и снимать

    Просто надевать и снимать

    Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить.

    • Характеристики аксессуаров

      Количество дисков
      4

    • Подходит для

      PowerPro Aqua
      • FC6400
      • FC6401
      • FC6402
      • FC6404
      • FC6405
      • FC6407
      • FC6408
      • FC6409
    Badge-D2C

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