FC8063/01
Регулярная замена — максимальная эффективность
Регулярная замена надолго обеспечит максимальную эффективность и наилучшие результаты очистки.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Заменяйте каждые 6 месяцев для обеспечения оптимальной эффективности очистки с помощью устройства.
Мягкий впитывающий материал (микрофибра) тщательно и аккуратно удаляет грязь, пыль и пятна, обеспечивая эффективные результаты уборки.
Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить.
Характеристики аксессуаров
Подходит для
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