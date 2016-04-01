Для оптимальной работы необходимо выполнять замену
Комплект сменных деталей, совместимый с роботами-пылесосами SmartPro Compact. В комплект входят 2 выпускных фильтра и 1 пара боковых щеток, которые следует заменять для продления срока службы вашего робота-пылесоса.
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