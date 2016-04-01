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  • Для оптимальной работы необходимо выполнять замену Для оптимальной работы необходимо выполнять замену Для оптимальной работы необходимо выполнять замену

    SmartPro Compact Робот-пылесос

    FC8067/01

    Для оптимальной работы необходимо выполнять замену

    Комплект сменных деталей, совместимый с роботами-пылесосами SmartPro Compact. В комплект входят 2 выпускных фильтра и 1 пара боковых щеток, которые следует заменять для продления срока службы вашего робота-пылесоса.

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    SmartPro Compact Робот-пылесос

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    Для оптимальной работы необходимо выполнять замену

    Комплект сменных деталей для SmartPro Compact

    • Запасной комплект
    • 2 сменных фильтра
    • 1 пара щеток
    Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

    Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

    Заменяйте фильтр каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.

    Проводите замену один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

    Проводите замену один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

    Заменяйте щетки один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

    • Характеристики аксессуаров

      Количество фильтров
      2
      Количество боковых щеток
      1 пара

    • Подходит для

      SmartPro Compact
      • FC8700–FC8710
      • FC8603/82

    • В комплекте:

      Губчатый фильтр
      Да
      Боковая щетка
      Да

    Badge-D2C

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