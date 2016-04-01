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  • Для оптимальной работы необходимо выполнять замену Для оптимальной работы необходимо выполнять замену Для оптимальной работы необходимо выполнять замену

    SmartPro Active Робот-пылесос

    FC8068/01

    Для оптимальной работы необходимо выполнять замену

    Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Active. В комплект входят 2 фильтра, 1 пара щеток и 3 салфетки для уборки. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.

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    SmartPro Active Робот-пылесос

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    Для оптимальной работы необходимо выполнять замену

    Сменный комплект аксессуаров для SmartPro Active

    • Запасной комплект
    • 2 сменных фильтра
    • 1 пара щеток
    • 3 салфетки для уборки
    Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

    Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

    Заменяйте фильтр каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.

    Проводите замену один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

    Проводите замену один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

    Заменяйте щетки один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора

    Повышенная эффективность очистки: собирает даже самую мелкую пыль

    Повышенная эффективность очистки: собирает даже самую мелкую пыль

    Повышенная эффективность: очищает пол даже от самой мелкой пыли

    • Характеристики аксессуаров

      Количество дисков
      3
      Количество фильтров выходящего воздуха
      2
      Количество боковых щеток
      1 пара

    • Подходит для

      SmartPro Active
      FC8810–FC8820

    • В комплекте:

      Выходной фильтр
      Да
      Боковая щетка
      Да
      Сухая и влажная уборка
      Да

    Badge-D2C

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