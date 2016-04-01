FC8068/01
Для оптимальной работы необходимо выполнять замену
Сменный комплект аксессуаров, совместимых с роботами-пылесосами SmartPro Active. В комплект входят 2 фильтра, 1 пара щеток и 3 салфетки для уборки. Аксессуары следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Заменяйте фильтр каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.
Заменяйте щетки один раз в год для эффективной очистки от пыли и мусора
Повышенная эффективность: очищает пол даже от самой мелкой пыли
Характеристики аксессуаров
Подходит для
В комплекте:
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