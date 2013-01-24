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Оптимальная фильтрация
Чтобы HEPA-фильтр для пылесоса Philips всегда работал с оптимальной эффективностью, очищайте его каждый раз, когда опустошаете контейнер для пыли. Заменяйте HEPA-фильтр FC8071/01 каждые 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
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Оптимальная фильтрация
Чтобы HEPA-фильтр для пылесоса Philips всегда работал с оптимальной эффективностью, очищайте его каждый раз, когда опустошаете контейнер для пыли. Заменяйте HEPA-фильтр FC8071/01 каждые 12 месяцев. Узнать обо всех преимуществах
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