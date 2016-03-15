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  • 3 этапа очистки одновременно 3 этапа очистки одновременно 3 этапа очистки одновременно

    Универсальная насадка TriActive+

    FC8075/01

    3 этапа очистки одновременно

    Уникальная насадка TriActive+ выполняет одновременно 3 действия, чтобы обеспечить высокие результаты уборки. Насадка подходит для всех типов напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования.

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    Универсальная насадка TriActive+

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    3 этапа очистки одновременно

    благодаря боковым щеткам и большому фронтальному отверстию

    • Подходит для любых напольных покрытий
    • Универсальное применение
    • Со специальным адаптером
    Большое фронтальное отверстие для захвата крупного мусора

    Большое фронтальное отверстие для захвата крупного мусора

    Благодаря большому фронтальному отверстию насадка TriActive+ позволяет собирать крупный мусор.

    Боковые щетки для уборки вдоль стен

    Боковые щетки для уборки вдоль стен

    Насадка TriActive+ оснащена мягкими боковыми щетками, что повышает эффективность уборки вдоль стен и мебели.

    Насадка разработана для тщательной уборки пыли

    Насадка разработана для тщательной уборки пыли

    Насадка TriActive+ оснащена особой конструкцией для наилучших результатов удаления пыли с ковров и твердых напольных покрытий.

    Мощное всасывание через 3 отверстия

    Мощное всасывание через 3 отверстия

    Воздушные каналы насадки TriActive+ позволяют собирать пыль как перед насадкой, так и по бокам от нее. Очистка от пыли проводится одним движением через 3 отверстия.

    Подходит для всех твердых напольных покрытий и ковров

    Подходит для всех твердых напольных покрытий и ковров

    Насадка подходит для любых напольных покрытий — например, ковровых или твердых (паркет, плитка, винил).

    Специальный адаптер обеспечивает универсальность насадки

    Специальный адаптер обеспечивает универсальность насадки

    В комплекте с насадкой предоставляется специальный адаптер. Таким образом, обеспечивается совместимость с пылесосами Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer и пылесосами многих других производителей (с диаметром насадки 32 или 35 мм).

    • Характеристики аксессуаров

      Количество адаптеров
      1
      Количество насадок
      1

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      • Универсальное
      • Коническое

    • Подходит для

      Aqua Action
      FC8950–FC8952
      Jewel
      FC9050 - FC9079
      EasyLife
      • FC8130 - FC8139
      • FC8140 - FC8149
      CompactGo
      • FC8120
      • FC8121
      • FC8291
      Performer
      • FC9150 - FC9179
      • FC8680 - FC8682
      Серия 5000, PerformerActive
      • FC8650 – FC8664
      • FC8580 – FC8593
      • FC8520 – FC8527
      • FC8574 – FC8579
      • FC8563
      Серия 3000, Performer Compact
      • FC8383 – FC8391
      • FC8370 – FC8379
      • FC8366 – FC8367 (A+)
      Performer Expert
      FC8720 – FC8728
      PerformerPro
      FC9180 - FC9199
      Performer Ultimate
      • FC8921–FC8925
      • FC8941–FC8957
      Серия 2000, PowerGo
      • FC8293 – FC8296
      • FC8240 – FC8246
      • FC8250
      • FC8253
      • FC8289
      PowerLife
      • FC8320 - FC8329
      • FC8450 - FC8459
      PowerPro
      • FC8760 – FC8767
      • FC8769
      • FC8770
      PowerPro Active
      • FC8630 — FC8649
      • FC9520–FC9525
      • FC8670–FC8679
      • FC9528 – FC9533
      • FC9540
      • FC9541
      SilentStar
      FC9300 - FC9319
      PowerPro Compact
      • FC8370 – FC8379
      • FC8515 – FC8517
      • FC9320 – FC9329
      • FC9330 – FC9334
      • FC9350 – FC9353
      PowerPro Expert
      • FC9712 - FC9714
      • FC9720 - FC9725
      • FC9728
      • FC9732 – FC9735
      • FC9729
      • FC9741 – FC9746
      PowerPro Ultimate
      • FC9911 - FC9912
      • FC9919 - FC9934
      Серия 7000, Performer Silent
      • FC8779–FC8786
      • FC8741 - FC8745
      EasyGo
      FC8082 – FC8083
      Marathon
      FC9200 - FC9225

    Badge-D2C

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