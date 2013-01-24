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Универсальная насадка TriActive+

FC8075/01
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Общая оценка / 5
  • 3 этапа очистки одновременно 3 этапа очистки одновременно 3 этапа очистки одновременно
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    Универсальная насадка TriActive+

    FC8075/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    3 этапа очистки одновременно

    Уникальная насадка TriActive+ выполняет одновременно 3 действия, чтобы обеспечить высокие результаты уборки. Насадка подходит для всех типов напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Универсальная насадка TriActive+

    3 этапа очистки одновременно

    Уникальная насадка TriActive+ выполняет одновременно 3 действия, чтобы обеспечить высокие результаты уборки. Насадка подходит для всех типов напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования. Узнать обо всех преимуществах

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      3 этапа очистки одновременно

      благодаря боковым щеткам и большому фронтальному отверстию

      • Подходит для любых напольных покрытий
      • Универсальное применение
      • Со специальным адаптером
      Большое фронтальное отверстие для захвата крупного мусора

      Большое фронтальное отверстие для захвата крупного мусора

      Благодаря большому фронтальному отверстию насадка TriActive+ позволяет собирать крупный мусор.

      Боковые щетки для уборки вдоль стен

      Боковые щетки для уборки вдоль стен

      Насадка TriActive+ оснащена мягкими боковыми щетками, что повышает эффективность уборки вдоль стен и мебели.

      Насадка разработана для тщательной уборки пыли

      Насадка разработана для тщательной уборки пыли

      Насадка TriActive+ оснащена особой конструкцией для наилучших результатов удаления пыли с ковров и твердых напольных покрытий.

      Мощное всасывание через 3 отверстия

      Мощное всасывание через 3 отверстия

      Воздушные каналы насадки TriActive+ позволяют собирать пыль как перед насадкой, так и по бокам от нее. Очистка от пыли проводится одним движением через 3 отверстия.

      Подходит для всех твердых напольных покрытий и ковров

      Подходит для всех твердых напольных покрытий и ковров

      Насадка подходит для любых напольных покрытий — например, ковровых или твердых (паркет, плитка, винил).

      Специальный адаптер обеспечивает универсальность насадки

      Специальный адаптер обеспечивает универсальность насадки

      В комплекте с насадкой предоставляется специальный адаптер. Таким образом, обеспечивается совместимость с пылесосами Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer и пылесосами многих других производителей (с диаметром насадки 32 или 35 мм).

      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Количество насадок
        1
        Количество адаптеров
        1

      • Простота использования

        Соединительная деталь трубки
        • Универсальный
        • Коническое

      • Подходит для

        EasyLife
        • FC8130 - FC8139
        • FC8140 - FC8149
        EasyGo
        FC8082 – FC8083
        CompactGo
        • FC8120
        • FC8121
        • FC8291
        PowerLife
        • FC8320 - FC8329
        • FC8450 - FC8459
        PowerGo
        • FC8293 – FC8296
        • FC8240 – FC8246
        • FC8250
        • FC8253
        • FC8289
        Performer Compact
        • FC8383 – FC8391
        • FC8370 – FC8379
        • FC8366 – FC8367 (A+)
        PerformerActive
        • FC8650 – FC8664
        • FC8580 – FC8593
        • FC8520 – FC8527
        • FC8574 – FC8579
        • FC8563
        Jewel
        FC9050 - FC9079
        Performer
        • FC9150 - FC9179
        • FC8680 – FC8682
        PerformerPro
        FC9180 - FC9199
        Performer Expert
        FC8720 – FC8728
        Performer Silent
        • FC8779–FC8786
        • FC8741 – FC8745
        Performer Ultimate
        • FC8921–FC8925
        • FC8941–FC8957
        SilentStar
        FC9300 - FC9319
        PowerPro Compact
        • FC8370 – FC8379
        • FC8515 – FC8517
        • FC9320 – FC9329
        • FC9330 – FC9334
        • FC9350 – FC9353
        PowerPro Active
        • FC8630 — FC8649
        • FC9520–FC9525
        • FC8670–FC8679
        • FC9528 – FC9533
        • FC9540
        • FC9541
        PowerPro
        • FC8760 – FC8767
        • FC8769
        • FC8770
        PowerPro Expert
        • FC9712 – FC9714
        • FC9720 – FC9725
        • FC9728
        • FC9732 – FC9735
        • FC9729
        • FC9741 – FC9746
        PowerPro Ultimate
        • FC9911 – FC9912
        • FC9919 – FC9934
        Marathon
        FC9200 – FC9225
        Aqua Action
        FC8950–FC8952

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

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