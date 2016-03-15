FC8075/01
3 этапа очистки одновременно
Уникальная насадка TriActive+ выполняет одновременно 3 действия, чтобы обеспечить высокие результаты уборки. Насадка подходит для всех типов напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря большому фронтальному отверстию насадка TriActive+ позволяет собирать крупный мусор.
Насадка TriActive+ оснащена мягкими боковыми щетками, что повышает эффективность уборки вдоль стен и мебели.
Насадка TriActive+ оснащена особой конструкцией для наилучших результатов удаления пыли с ковров и твердых напольных покрытий.
Воздушные каналы насадки TriActive+ позволяют собирать пыль как перед насадкой, так и по бокам от нее. Очистка от пыли проводится одним движением через 3 отверстия.
Насадка подходит для любых напольных покрытий — например, ковровых или твердых (паркет, плитка, винил).
В комплекте с насадкой предоставляется специальный адаптер. Таким образом, обеспечивается совместимость с пылесосами Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer и пылесосами многих других производителей (с диаметром насадки 32 или 35 мм).
Характеристики аксессуаров
Экологическая безопасность
Удобство использования
Подходит для
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