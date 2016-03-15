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  • Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением

    Насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий

    FC8077/01

    Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением

    Насадка TriActive Z — это инновационная разработка компании Philips. Насадка одним движением собирает крупный мусор и мелкую пыль, не перемещая грязь с места на место. Идеально подходит для уборки твердых напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования.

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    Насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий

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    Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением

    благодаря уникальной Z-образной форме воздушных каналов

    • Z-образная форма воздушных каналов
    • Универсальное применение
    • Со специальным адаптером
    Z-образные воздушные каналы насадки предотвращают перемещение грязи

    Z-образные воздушные каналы насадки предотвращают перемещение грязи

    Насадка TriActive Z оснащена инновационной технологией от Philips, поэтому она, в отличие от большинства стандартных насадок, направляет всю грязь внутрь, предотвращая ее перемещение. Инновационные Z-образные воздушные каналы позволяют собирать как крупные, так и мелкие частицы. Теперь вы сможете собрать гораздо больше мусора одним движением.

    Плоская конструкция для уборки под низкой мебелью

    Плоская конструкция для уборки под низкой мебелью

    Насадка имеет плоскую конструкцию, что упрощает уборку под мебелью и в других труднодоступных местах.

    Подходит для твердых напольных покрытий

    Подходит для твердых напольных покрытий

    Насадка подходит для всех типов твердых напольных покрытий, например паркета, плитки или винила.

    Специальный адаптер обеспечивает универсальность насадки

    Специальный адаптер обеспечивает универсальность насадки

    В комплекте с насадкой предоставляется специальный адаптер. Таким образом, обеспечивается совместимость с пылесосами Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer и пылесосами многих других производителей (с диаметром насадки 32 или 35 мм).

    • Характеристики аксессуаров

      Количество адаптеров
      1
      Количество насадок
      1

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      • Универсальное
      • Коническое

    • Подходит для

      Aqua Action
      FC8950–FC8952
      Jewel
      FC9050 - FC9079
      EasyLife
      • FC8130 - FC8139
      • FC8140 - FC8149
      CompactGo
      • FC8120
      • FC8121
      • FC8291
      Performer
      • FC9150 - FC9179
      • FC8680 - FC8682
      Серия 5000, PerformerActive
      • FC8650 – FC8664
      • FC8580 – FC8593
      • FC8520 – FC8527
      • FC8574 – FC8579
      • FC8563
      Серия 3000, Performer Compact
      • FC8383 – FC8391
      • FC8370 – FC8379
      • FC8366 – FC8367 (A+)
      Performer Expert
      FC8720 – FC8728
      PerformerPro
      FC9180 - FC9199
      Performer Ultimate
      • FC8921–FC8925
      • FC8941–FC8957
      Серия 2000, PowerGo
      • FC8293 – FC8296
      • FC8240 – FC8246
      • FC8250
      • FC8253
      • FC8289
      PowerLife
      • FC8320 - FC8329
      • FC8450 - FC8459
      PowerPro
      • FC8760 – FC8767
      • FC8769
      • FC8770
      PowerPro Active
      • FC8630 — FC8649
      • FC9520–FC9525
      • FC8670–FC8679
      • FC9528 – FC9533
      • FC9540
      • FC9541
      SilentStar
      FC9300 - FC9319
      PowerPro Compact
      • FC8370 – FC8379
      • FC8515 – FC8517
      • FC9320 – FC9329
      • FC9330 – FC9334
      • FC9350 – FC9353
      PowerPro Expert
      • FC9712 - FC9714
      • FC9720 - FC9725
      • FC9728
      • FC9732 – FC9735
      • FC9729
      • FC9741 – FC9746
      PowerPro Ultimate
      • FC9911 - FC9912
      • FC9919 - FC9934
      Серия 7000, Performer Silent
      • FC8779–FC8786
      • FC8741 - FC8745
      EasyGo
      FC8082 – FC8083
      Marathon
      FC9200 - FC9225

    Badge-D2C

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