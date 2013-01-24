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Насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий

FC8077/01
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  • Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением
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    Насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий

    FC8077/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением

    Насадка TriActive Z — это инновационная разработка компании Philips. Насадка одним движением собирает крупный мусор и мелкую пыль, не перемещая грязь с места на место. Идеально подходит для уборки твердых напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий

    Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением

    Насадка TriActive Z — это инновационная разработка компании Philips. Насадка одним движением собирает крупный мусор и мелкую пыль, не перемещая грязь с места на место. Идеально подходит для уборки твердых напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования. Узнать обо всех преимуществах

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      Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением

      благодаря уникальной Z-образной форме воздушных каналов

      • Z-образная форма воздушных каналов
      • Универсальное применение
      • Со специальным адаптером
      Z-образные воздушные каналы насадки предотвращают перемещение грязи

      Z-образные воздушные каналы насадки предотвращают перемещение грязи

      Насадка TriActive Z оснащена инновационной технологией от Philips, поэтому она, в отличие от большинства стандартных насадок, направляет всю грязь внутрь, предотвращая ее перемещение. Инновационные Z-образные воздушные каналы позволяют собирать как крупные, так и мелкие частицы. Теперь вы сможете собрать гораздо больше мусора одним движением.

      Плоская конструкция для уборки под низкой мебелью

      Плоская конструкция для уборки под низкой мебелью

      Насадка имеет плоскую конструкцию, что упрощает уборку под мебелью и в других труднодоступных местах.

      Подходит для твердых напольных покрытий

      Подходит для твердых напольных покрытий

      Насадка подходит для всех типов твердых напольных покрытий, например паркета, плитки или винила.

      Специальный адаптер обеспечивает универсальность насадки

      Специальный адаптер обеспечивает универсальность насадки

      В комплекте с насадкой предоставляется специальный адаптер. Таким образом, обеспечивается совместимость с пылесосами Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer и пылесосами многих других производителей (с диаметром насадки 32 или 35 мм).

      Технические характеристики

      • Характеристики аксессуаров

        Количество насадок
        1
        Количество адаптеров
        1

      • Простота использования

        Соединительная деталь трубки
        • Универсальный
        • Коническое

      • Подходит для

        EasyLife
        • FC8130 - FC8139
        • FC8140 - FC8149
        EasyGo
        FC8082 – FC8083
        CompactGo
        • FC8120
        • FC8121
        • FC8291
        PowerLife
        • FC8320 - FC8329
        • FC8450 - FC8459
        PowerGo
        • FC8293 – FC8296
        • FC8240 – FC8246
        • FC8250
        • FC8253
        • FC8289
        Performer Compact
        • FC8383 – FC8391
        • FC8370 – FC8379
        • FC8366 – FC8367 (A+)
        PerformerActive
        • FC8650 – FC8664
        • FC8580 – FC8593
        • FC8520 – FC8527
        • FC8574 – FC8579
        • FC8563
        Jewel
        FC9050 - FC9079
        Performer
        • FC9150 - FC9179
        • FC8680 – FC8682
        PerformerPro
        FC9180 - FC9199
        Performer Expert
        FC8720 – FC8728
        Performer Silent
        • FC8779–FC8786
        • FC8741 – FC8745
        Performer Ultimate
        • FC8921–FC8925
        • FC8941–FC8957
        SilentStar
        FC9300 - FC9319
        PowerPro Compact
        • FC8370 – FC8379
        • FC8515 – FC8517
        • FC9320 – FC9329
        • FC9330 – FC9334
        • FC9350 – FC9353
        PowerPro Active
        • FC8630 — FC8649
        • FC9520–FC9525
        • FC8670–FC8679
        • FC9528 – FC9533
        • FC9540
        • FC9541
        PowerPro
        • FC8760 – FC8767
        • FC8769
        • FC8770
        PowerPro Expert
        • FC9712 – FC9714
        • FC9720 – FC9725
        • FC9728
        • FC9732 – FC9735
        • FC9729
        • FC9741 – FC9746
        PowerPro Ultimate
        • FC9911 – FC9912
        • FC9919 – FC9934
        Marathon
        FC9200 – FC9225
        Aqua Action
        FC8950–FC8952

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

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