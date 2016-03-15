FC8077/01
Собирает мелкую пыль и более крупный мусор одним движением
Насадка TriActive Z — это инновационная разработка компании Philips. Насадка одним движением собирает крупный мусор и мелкую пыль, не перемещая грязь с места на место. Идеально подходит для уборки твердых напольных покрытий и оснащена специальным адаптером для универсального использования.Узнать обо всех преимуществах
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Насадка TriActive Z оснащена инновационной технологией от Philips, поэтому она, в отличие от большинства стандартных насадок, направляет всю грязь внутрь, предотвращая ее перемещение. Инновационные Z-образные воздушные каналы позволяют собирать как крупные, так и мелкие частицы. Теперь вы сможете собрать гораздо больше мусора одним движением.
Насадка имеет плоскую конструкцию, что упрощает уборку под мебелью и в других труднодоступных местах.
Насадка подходит для всех типов твердых напольных покрытий, например паркета, плитки или винила.
В комплекте с насадкой предоставляется специальный адаптер. Таким образом, обеспечивается совместимость с пылесосами Philips, Miele, Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Rowenta, Hoover, LG, Panasonic, Zelmer и пылесосами многих других производителей (с диаметром насадки 32 или 35 мм).
Характеристики аксессуаров
Экологическая безопасность
Удобство использования
Подходит для
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