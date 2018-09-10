FC8087/01
Компактный размер. Высокая мощность.
Компактный пылесос Philips обеспечивает эффективную уборку. Его удобно хранить и переносить, также он отличается превосходной маневренностью благодаря небольшому размеру и весу. Пылесборник удобен в очистке без облаков пыли. Оцените свободу движения.Узнать обо всех преимуществах
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Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки в три этапа: 1) Поток воздуха с частичками пыли и грязи поступает в камеру PowerCyclone; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере; 3) воздух выходит из камеры через лопасти, которые эффективно отделяют пыль от воздуха.
Моющийся фильтр из пеноматериала для длительного срока службы.
Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.
Пылесос оснащен высокоэффективным мотором мощностью 1400 Вт с максимальной силой всасывания для качественной уборки.
Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.
Легкая и компактная конструкция обеспечивает удобное перемещение прибора во время уборки.
Дополнительная ручка для удобного перемещения и приспособление для наматывания шнура.
Щелевая насадка для очистки мебели.
Компактный размер для удобного хранения.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Экологическая безопасность
Производительность
Фильтрация
Удобство использования
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