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Безмешковый пылесос

FC8087/01
Общая оценка / 5
  • Компактный размер. Высокая мощность. Компактный размер. Высокая мощность. Компактный размер. Высокая мощность.
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    Безмешковый пылесос

    FC8087/01
    Общая оценка / 5

    Компактный размер. Высокая мощность.

    Компактный пылесос Philips обеспечивает эффективную уборку. Его удобно хранить и переносить, также он отличается превосходной маневренностью благодаря небольшому размеру и весу. Пылесборник удобен в очистке без облаков пыли. Оцените свободу движения. Узнать обо всех преимуществах

    Безмешковый пылесос

    Компактный размер. Высокая мощность.

    Компактный пылесос Philips обеспечивает эффективную уборку. Его удобно хранить и переносить, также он отличается превосходной маневренностью благодаря небольшому размеру и весу. Пылесборник удобен в очистке без облаков пыли. Оцените свободу движения. Узнать обо всех преимуществах

    Компактный размер. Высокая мощность.

    Компактный пылесос Philips обеспечивает эффективную уборку. Его удобно хранить и переносить, также он отличается превосходной маневренностью благодаря небольшому размеру и весу. Пылесборник удобен в очистке без облаков пыли. Оцените свободу движения. Узнать обо всех преимуществах

    Безмешковый пылесос

    Компактный размер. Высокая мощность.

    Компактный пылесос Philips обеспечивает эффективную уборку. Его удобно хранить и переносить, также он отличается превосходной маневренностью благодаря небольшому размеру и весу. Пылесборник удобен в очистке без облаков пыли. Оцените свободу движения. Узнать обо всех преимуществах

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      Компактный размер. Высокая мощность.

      Компактный пылесос

      • 1400 Вт
      • PowerCyclone 3
      • 3 аксессуара
      Технология PowerCyclone отделяет пыль от чистого воздуха

      Технология PowerCyclone отделяет пыль от чистого воздуха

      Технология PowerCyclone обеспечивает идеальные результаты уборки в три этапа: 1) Поток воздуха с частичками пыли и грязи поступает в камеру PowerCyclone; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное оседание частичек пыли в циклонической камере; 3) воздух выходит из камеры через лопасти, которые эффективно отделяют пыль от воздуха.

      Простой в очистке моющийся фильтр

      Простой в очистке моющийся фильтр

      Моющийся фильтр из пеноматериала для длительного срока службы.

      Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

      Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

      Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

      Мощный мотор 1400 Вт обеспечивает высокую силу всасывания

      Мощный мотор 1400 Вт обеспечивает высокую силу всасывания

      Пылесос оснащен высокоэффективным мотором мощностью 1400 Вт с максимальной силой всасывания для качественной уборки.

      Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

      Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

      Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.

      Легкий и компактный прибор удобно перемещать во время уборки

      Легкий и компактный прибор удобно перемещать во время уборки

      Легкая и компактная конструкция обеспечивает удобное перемещение прибора во время уборки.

      Дополнительная ручка для удобного перемещения и приспособление для наматывания шнура

      Дополнительная ручка для удобного перемещения и приспособление для наматывания шнура

      Дополнительная ручка для удобного перемещения и приспособление для наматывания шнура.

      Щелевая насадка для очистки мебели.

      Щелевая насадка для очистки мебели.

      Компактный размер для удобного хранения

      Компактный размер для удобного хранения.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Входная мощность (IEC)
        1200  Вт
        Входная мощность (макс)
        1400  Вт
        Мощность всасывания (макс.)
        200  Вт

      • Простота использования

        Радиус действия
        7  м
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Длина шнура
        4,5  м
        Тип трубки
        Двусоставная пластиковая трубка
        Тип колес
        Пластик
        Соединительная деталь трубки
        Коническое

      • Дизайн

        цвет
        Глубокий черный

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        1,1  л
        Выходной фильтр
        Губчатый фильтр
        Фильтр защиты электродвигателя
        Микрофильтр

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Длинная гибкая насадка
        Стандартная насадка
        Насадка для твердых и мягких напольных покрытий

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        3,1  кг

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