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Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол
По-настоящему чистый пол с пылесосом Philips EasyLife! Мотор 2000 ватт обеспечивает высокую мощность всасывания для превосходных результатов уборки. Идеально чистые полы без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол
По-настоящему чистый пол с пылесосом Philips EasyLife! Мотор 2000 ватт обеспечивает высокую мощность всасывания для превосходных результатов уборки. Идеально чистые полы без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах
Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол
По-настоящему чистый пол с пылесосом Philips EasyLife! Мотор 2000 ватт обеспечивает высокую мощность всасывания для превосходных результатов уборки. Идеально чистые полы без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол
По-настоящему чистый пол с пылесосом Philips EasyLife! Мотор 2000 ватт обеспечивает высокую мощность всасывания для превосходных результатов уборки. Идеально чистые полы без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах
Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 400 Вт для идеальной очистки.
Длинный шнур обеспечивает больший радиус действия для уборки без перерывов. Радиус действия данного изделия 10 м.
Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной работы фильтра HEPA, его следует менять раз в полгода.
Большая емкость мешка для пыли в пылесосе Philips обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.
Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.
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