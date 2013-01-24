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EasyLife

Мешковый пылесос

FC8132/01
Общая оценка / 5
  • Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол
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    EasyLife Мешковый пылесос

    FC8132/01
    Общая оценка / 5

    Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол

    По-настоящему чистый пол с пылесосом Philips EasyLife! Мотор 2000 ватт обеспечивает высокую мощность всасывания для превосходных результатов уборки. Идеально чистые полы без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    По-настоящему чистый пол с пылесосом Philips EasyLife! Мотор 2000 ватт обеспечивает высокую мощность всасывания для превосходных результатов уборки. Идеально чистые полы без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах

    Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол

    По-настоящему чистый пол с пылесосом Philips EasyLife! Мотор 2000 ватт обеспечивает высокую мощность всасывания для превосходных результатов уборки. Идеально чистые полы без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Узнайте, что такое по-настоящему чистый пол

    По-настоящему чистый пол с пылесосом Philips EasyLife! Мотор 2000 ватт обеспечивает высокую мощность всасывания для превосходных результатов уборки. Идеально чистые полы без лишних хлопот. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощный и с большим радиусом действия

      • 2000 Вт
      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 400 Вт для идеальной очистки.

      Длинный шнур с радиусом действия более 10 м

      Длинный шнур с радиусом действия более 10 м

      Длинный шнур обеспечивает больший радиус действия для уборки без перерывов. Радиус действия данного изделия 10 м.

      Фильтр HEPA для превосходной фильтрации выходящего воздуха

      Фильтр HEPA для превосходной фильтрации выходящего воздуха

      Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной работы фильтра HEPA, его следует менять раз в полгода.

      s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

      s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

      Большая емкость мешка для пыли в пылесосе Philips обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Темно-лиловый

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр HEPA
        Вместительность пылесборника
        3  Д

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки
        Дополнительная насадка
        Насадка для паркета
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        42  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        80  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        400  Вт
        Вакуум (макс)
        28  кПа

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Передний
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Радиус действия
        10  м
        Длина шнура
        6  м

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        5,5  кг

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