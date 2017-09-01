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  • Высокая сила всасывания Высокая сила всасывания Высокая сила всасывания

    Серия 2000 Mешковый пылесос

    FC8294/01

    Высокая сила всасывания

    Пылесос Philips PowerGo мощностью 2000 Вт обеспечивает эффективную уборку и оснащен универсальной насадкой для всех видов напольных покрытий. Благодаря нашему фильтру Super Clean Air воздух в доме также становится чище и качественнее.

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    Серия 2000 Mешковый пылесос

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    Высокая сила всасывания

    С мотором 2000 Вт для превосходных результатов уборки

    • 2000 Вт
    • Фильтр Super Clean Air
    • 3 л
    • Регулировка мощности всасывания
    Долговечный мотор 2000 Вт с высокой мощностью всасывания

    Долговечный мотор 2000 Вт с высокой мощностью всасывания

    Долговечность мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания и гарантирует отличные результаты уборки.

    Компактность и небольшой вес для удобной переноски

    Компактность и небольшой вес для удобной переноски

    Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

    С зоной охвата 9 метров вы можете дольше убираться, не отключая прибор от сети

    С зоной охвата 9 метров вы можете дольше убираться, не отключая прибор от сети

    Максимальное расстояние 9 метров от розетки до всасывающего отверстия позволит пылесосить дольше без прерывания уборки.

    Аксессуары удобно хранить и использовать

    Аксессуары удобно хранить и использовать

    Щелевая насадка хранится в корпусе пылесоса, и ее легко достать, когда она вам понадобится.

    Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника объемом 3 литра

    Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника объемом 3 литра

    Большой пылесборник объемом 3 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию.

    Универсальная насадка для великолепной уборки всех типов напольных покрытий

    Универсальная насадка для великолепной уборки всех типов напольных покрытий

    Универсальную насадку можно легко установить с помощью педали и очищать с ее помощью жестких напольных покрытий и ковров.

    Регулировка мощности всасывания для любых задач уборки

    Регулировка мощности всасывания для любых задач уборки

    Выбор оптимальной силы всасывания для любой задачи и уборки разных поверхностей.

    Система фильтрации Super Clean Air удерживает > 99 %* частиц

    Система фильтрации Super Clean Air удерживает >99 %* мелких частиц пыли, обеспечивая чистоту воздуха в вашем доме.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Универсальная насадка
      Аксессуары в комплекте
      • Щетка "2 в 1"
      • Щелевая насадка
      Хранение аксессуаров
      Встроенное

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      403 x 263 x 220  mm
      Вес изделия
      4,3  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Производительность

      Входная мощность (IEC)
      1800  W
      Уровень интенсивности звука
      81  dB
      Вакуум (макс)
      23  kPa
      Входная мощность (макс)
      2000  W
      Мощность всасывания (макс.)
      350  W

    • Фильтрация

      Тип мешка для пыли
      S-bag Classic Long Performance
      Емкость пылесборника
      3  l
      Выходной фильтр
      Фильтр Super Clean Air
      Фильтр защиты электродвигателя
      1-слойный губчатый фильтр

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      Коническое
      Радиус действия
      9  m
      Ручка для переноски
      Верхняя и передняя
      Тип трубки
      Металлическая телескопическая трубка из двух частей
      Регулятор мощности
      Поворотный переключатель
      Длина шнура
      6  m
      Тип колес
      Пластик

    Badge-D2C

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    • Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны EPA12

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