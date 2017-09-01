FC8294/01
Высокая сила всасывания
Пылесос Philips PowerGo мощностью 2000 Вт обеспечивает эффективную уборку и оснащен универсальной насадкой для всех видов напольных покрытий. Благодаря нашему фильтру Super Clean Air воздух в доме также становится чище и качественнее.Узнать обо всех преимуществах
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Долговечность мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания и гарантирует отличные результаты уборки.
Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.
Максимальное расстояние 9 метров от розетки до всасывающего отверстия позволит пылесосить дольше без прерывания уборки.
Щелевая насадка хранится в корпусе пылесоса, и ее легко достать, когда она вам понадобится.
Большой пылесборник объемом 3 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию.
Универсальную насадку можно легко установить с помощью педали и очищать с ее помощью жестких напольных покрытий и ковров.
Выбор оптимальной силы всасывания для любой задачи и уборки разных поверхностей.
Система фильтрации Super Clean Air удерживает >99 %* мелких частиц пыли, обеспечивая чистоту воздуха в вашем доме.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Экологическая безопасность
Производительность
Фильтрация
Удобство использования
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