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Все дело в мощности
Благодаря мотору мощностью 1900 Вт пылесос Philips PowerLife гарантирует великолепные результаты уборки на всех типах полов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Все дело в мощности
Благодаря мотору мощностью 1900 Вт пылесос Philips PowerLife гарантирует великолепные результаты уборки на всех типах полов. Узнать обо всех преимуществах
Все дело в мощности
Благодаря мотору мощностью 1900 Вт пылесос Philips PowerLife гарантирует великолепные результаты уборки на всех типах полов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Все дело в мощности
Благодаря мотору мощностью 1900 Вт пылесос Philips PowerLife гарантирует великолепные результаты уборки на всех типах полов. Узнать обо всех преимуществах
Мотор мощностью 1900 Вт с максимальной мощностью всасывания 320 Вт обеспечивает превосходные результаты уборки.
Большая емкость мешка для пыли в пылесосе Philips обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.
Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.
Легкая алюминиевая телескопическая трубка пылесоса удобна в использовании. Она состоит из двух частей, и ее длину легко отрегулировать.
Вес и габариты
Простота использования
Насадки и аксессуары
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