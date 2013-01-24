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PowerLife

Мешковый пылесос

FC8451/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Все дело в мощности Все дело в мощности Все дело в мощности
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    PowerLife Мешковый пылесос

    FC8451/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Все дело в мощности

    Благодаря мотору мощностью 1900 Вт пылесос Philips PowerLife гарантирует великолепные результаты уборки на всех типах полов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerLife Мешковый пылесос

    Все дело в мощности

    Благодаря мотору мощностью 1900 Вт пылесос Philips PowerLife гарантирует великолепные результаты уборки на всех типах полов. Узнать обо всех преимуществах

    Все дело в мощности

    Благодаря мотору мощностью 1900 Вт пылесос Philips PowerLife гарантирует великолепные результаты уборки на всех типах полов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerLife Мешковый пылесос

    Все дело в мощности

    Благодаря мотору мощностью 1900 Вт пылесос Philips PowerLife гарантирует великолепные результаты уборки на всех типах полов. Узнать обо всех преимуществах

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      Все дело в мощности

      Мотор мощностью 1900 ватт для великолепных результатов уборки

      • 1900 Вт
      • Мощность всасывания 320 Вт
      Мотор мощностью 1900 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 320 Вт

      Мотор мощностью 1900 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 320 Вт

      Мотор мощностью 1900 Вт с максимальной мощностью всасывания 320 Вт обеспечивает превосходные результаты уборки.

      s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

      s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

      Большая емкость мешка для пыли в пылесосе Philips обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

      Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

      Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

      Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

      Удобство использования благодаря легкой алюминиевой трубке

      Удобство использования благодаря легкой алюминиевой трубке

      Легкая алюминиевая телескопическая трубка пылесоса удобна в использовании. Она состоит из двух частей, и ее длину легко отрегулировать.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        406 x 282 x 220 mm
        Входная мощность (IEC)
        1600 W
        цвет
        Насыщенный красный
        Воздушный поток (макс)
        39 л/с
        Мощность всасывания (макс.)
        320 W
        Вес изделия
        4 kg
        Уровень шума (Lc IEC)
        82 дБ
        Вакуум (макс)
        26 kPa
        Входная мощность (макс)
        1900 W

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Передний
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Радиус действия
        8 m
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Длина шнура
        5 m
        Тип трубки
        Алюминиевая телескопическая трубка
        Тип колес
        Пластик
        Ручка
        Удлиненная эргономичная ручка
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да

      • Насадки и аксессуары

        Хранение аксессуаров
        На защелке трубки
        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Вместительность пылесборника
        3 л
        Выходной фильтр
        Микрофильтр

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