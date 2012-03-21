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  • Все дело в мощности Все дело в мощности Все дело в мощности

    PowerLife Мешковый пылесос

    FC8452/01

    Все дело в мощности

    Благодаря мотору мощностью 2000 Вт пылесос PowerLife FC8452/01 от Philips гарантирует великолепные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия.

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    PowerLife Мешковый пылесос

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    Все дело в мощности

    Мотор мощностью 2000 ватт для превосходных результатов уборки

    • 2000 Вт
    • Мощность всасывания 350 Вт
    Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

    Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

    Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 350 Вт для идеальных результатов уборки.

    s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

    s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

    Большая емкость мешка для пыли в пылесосе Philips обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

    Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

    Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

    Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

    Удобство использования благодаря легкой алюминиевой трубке

    Удобство использования благодаря легкой алюминиевой трубке

    Легкая алюминиевая телескопическая трубка пылесоса удобна в использовании. Она состоит из двух частей, и ее длину легко отрегулировать.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Универсальная насадка
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Маленькая насадка
      Хранение аксессуаров
      На защелке трубки

    • Дизайн

      Цвет
      Глубокий черный

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      406 x 282 x 220  mm
      Вес изделия
      4,2  kg

    • Фильтрация

      Тип мешка для пыли
      s-bag
      Выходной фильтр
      Микрофильтр

    • Удобство использования

      Радиус действия
      9  m
      Соединительная деталь трубки
      Коническое
      Ручка для переноски
      Спереди
      Регулятор мощности
      Электронный переключатель включения
      Тип трубки
      Алюминиевая телескопическая трубка
      Ручка
      Удлиненная эргономичная ручка
      Индикатор заполнения мешка для пыли
      Да
      Тип колес
      Пластик

    Badge-D2C

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