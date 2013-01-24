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PowerLife

Мешковый пылесос

FC8452/01
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    PowerLife Мешковый пылесос

    FC8452/01
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      Все дело в мощности

      Мотор мощностью 2000 ватт для превосходных результатов уборки

      • 2000 Вт
      • Мощность всасывания 350 Вт
      Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

      Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 350 Вт для идеальной очистки.

      s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

      s-bag объемом 3 литра для продолжительного сбора пыли

      Большая емкость мешка для пыли в пылесосе Philips обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

      Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

      Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

      Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

      Удобство использования благодаря легкой алюминиевой трубке

      Удобство использования благодаря легкой алюминиевой трубке

      Легкая алюминиевая телескопическая трубка пылесоса удобна в использовании. Она состоит из двух частей, и ее длину легко отрегулировать.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Глубокий черный

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Микрофильтр
        Вместительность пылесборника
        3  л

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        41  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        83  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        350  Вт
        Вакуум (макс)
        27  кПа

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Передний
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Ручка
        Удлиненная эргономичная ручка
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Алюминиевая телескопическая трубка
        Тип колес
        Пластик
        Радиус действия
        9  м
        Длина шнура
        6  м

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        406 x 282 x 220  миллиметра
        Вес изделия
        4,2  кг

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