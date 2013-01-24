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PowerPro Compact

Безмешковый пылесос

FC8471/01
Общая оценка / 5
  • Высокая мощность всасывания* для идеальной уборки Высокая мощность всасывания* для идеальной уборки Высокая мощность всасывания* для идеальной уборки
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    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    FC8471/01
    Общая оценка / 5

    Высокая мощность всасывания* для идеальной уборки

    Новый пылесос Philips PowerPro Compact с технологией PowerCyclone 4 и усовершенствованным контейнером для пыли обеспечивает невероятно высокую мощность всасывания Узнать обо всех преимуществах

    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    Высокая мощность всасывания* для идеальной уборки

    Новый пылесос Philips PowerPro Compact с технологией PowerCyclone 4 и усовершенствованным контейнером для пыли обеспечивает невероятно высокую мощность всасывания Узнать обо всех преимуществах

    Высокая мощность всасывания* для идеальной уборки

    Новый пылесос Philips PowerPro Compact с технологией PowerCyclone 4 и усовершенствованным контейнером для пыли обеспечивает невероятно высокую мощность всасывания Узнать обо всех преимуществах

    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    Высокая мощность всасывания* для идеальной уборки

    Новый пылесос Philips PowerPro Compact с технологией PowerCyclone 4 и усовершенствованным контейнером для пыли обеспечивает невероятно высокую мощность всасывания Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая мощность всасывания* для идеальной уборки

      С технологией PowerCyclone 4

      • 1700 Вт
      • PowerCyclone 4
      • Моющийся фильтр HEPA 10
      Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

      Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

      Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.

      Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

      Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

      Гофрированный EPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается высокой очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличные результаты на протяжении длительного срока.

      Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

      Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

      Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

      Улучшенная конструкция контейнера для удобной очистки

      Улучшенная конструкция контейнера для удобной очистки

      Специальная конструкция контейнера для сбора пыли во время его очистки не дает образовываться облаку пыли. Благодаря его особой конструкции и сглаженным краям вся собранная пыль скапливается на одной стороне контейнера и плавно сбрасывается в мусорное ведро.

      Мотор 1700 Вт обеспечивает мощность всасывания 330 Вт

      Мотор 1700 Вт обеспечивает мощность всасывания 330 Вт

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Синий

      • Высокое качество

        Входная мощность (макс)
        1700  Вт
        Входная мощность (IEC)
        1400  Вт
        Мощность всасывания (макс.)
        330  Вт
        Вакуум (макс)
        25  кПа
        Воздушный поток (макс)
        34  л/с
        Уровень шума (Lc IEC)
        83  дБ

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        1,5  л
        Выходной фильтр
        Микрофильтр
        Фильтр защиты электродвигателя
        Моющийся двойной фильтр из вспененного материала

      • Простота использования

        Радиус действия
        9  м
        Длина шнура
        6  м
        Тип трубки
        Фиксированная металлическая трубка из 2 частей
        Ручка для переноски
        Передний
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Тип колес
        Пластик

      • Насадки и принадлежности

        Стандартная насадка
        Универсальная насадка
        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        4,5  кг
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        406x285x238  миллиметра

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            • Мощность всасывания протестирована по международному стандарту DIN EN 60312/11/2008 независимым институтом тестирования SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., январь 2013 г.)