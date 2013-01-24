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Высокая мощность всасывания* для идеальной уборки
Новый пылесос Philips PowerPro Compact с технологией PowerCyclone 4 и усовершенствованным контейнером для пыли обеспечивает невероятно высокую мощность всасывания Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая мощность всасывания* для идеальной уборки
Новый пылесос Philips PowerPro Compact с технологией PowerCyclone 4 и усовершенствованным контейнером для пыли обеспечивает невероятно высокую мощность всасывания Узнать обо всех преимуществах
Высокая мощность всасывания* для идеальной уборки
Новый пылесос Philips PowerPro Compact с технологией PowerCyclone 4 и усовершенствованным контейнером для пыли обеспечивает невероятно высокую мощность всасывания Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая мощность всасывания* для идеальной уборки
Новый пылесос Philips PowerPro Compact с технологией PowerCyclone 4 и усовершенствованным контейнером для пыли обеспечивает невероятно высокую мощность всасывания Узнать обо всех преимуществах
Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.
Гофрированный EPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается высокой очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличные результаты на протяжении длительного срока.
Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.
Специальная конструкция контейнера для сбора пыли во время его очистки не дает образовываться облаку пыли. Благодаря его особой конструкции и сглаженным краям вся собранная пыль скапливается на одной стороне контейнера и плавно сбрасывается в мусорное ведро.
Дизайн
Высокое качество
Фильтрация
Простота использования
Насадки и принадлежности
Забота об окружающей среде
Вес и габариты
FC6041/01
CRP752/01
CP0544/01