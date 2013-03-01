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  • Мощность всасывания выше* на 20 % — для более качественной уборки Мощность всасывания выше* на 20 % — для более качественной уборки Мощность всасывания выше* на 20 % — для более качественной уборки

    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    FC8474/01

    Мощность всасывания выше* на 20 % — для более качественной уборки

    Новый пылесос Philips PowerPro Compact с технологией PowerCyclone 4 и усовершенствованным контейнером для пыли обеспечивает невероятно высокую мощность всасывания

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    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

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    Мощность всасывания выше* на 20 % — для более качественной уборки

    С технологией PowerCyclone 4

    • 1800 Вт
    • PowerCyclone 4
    • Фильтр защиты мотора EPA 10
    • Animal+
    Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

    Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

    Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.

    Мощный мотор 1800 Вт

    Мощный мотор 1800 Вт

    Мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 350 Вт и гарантирует идеальные результаты уборки.

    Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

    Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

    Гофрированный EPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается высокой очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличные результаты на протяжении длительного срока.

    Улучшенная конструкция контейнера для удобной очистки

    Улучшенная конструкция контейнера для удобной очистки

    Специальная конструкция контейнера для сбора пыли во время его очистки не дает образовываться облаку пыли. Благодаря его особой конструкции и сглаженным краям вся собранная пыль скапливается на одной стороне контейнера и плавно сбрасывается в мусорное ведро.

    Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

    Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

    Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

    Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

    Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

    Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Универсальная насадка
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Маленькая насадка
      Дополнительная насадка
      Полноразмерная насадка Turbo

    • Дизайн

      Цвет
      Насыщенный красный

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      406x285x238  mm
      Вес изделия
      4,5  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Фильтрация

      Выходной фильтр
      Губчатый
      Фильтр защиты электродвигателя
      Моющийся воздухозаборный фильтр из пеноматериала

    • Удобство использования

      Радиус действия
      9  m
      Соединительная деталь трубки
      Коническое
      Ручка для переноски
      Спереди
      Тип трубки
      Металлическая телескопическая трубка из двух частей
      Тип колес
      Пластик

    Badge-D2C

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    • Мощность всасывания протестирована по международному стандарту DIN EN 60312/11/2008 независимым институтом тестирования SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., январь 2013 г.)

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