Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

PowerPro Active

Безмешковый пылесос

FC8671/01
Поиск материалов поддержки для этого продукта
  • Высокая мощность всасывания благодаря PowerCyclone 4 Высокая мощность всасывания благодаря PowerCyclone 4 Высокая мощность всасывания благодаря PowerCyclone 4
    -{discount-value}
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    PowerPro Active Безмешковый пылесос

    FC8671/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Похожие продукты

    Смотреть все bagless-vacuum-cleaner

      Высокая мощность всасывания благодаря PowerCyclone 4

      Быстрая и удобная очистка

      • 2000 Вт
      • Фильтр EPA 10
      • 1,7 л
      Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

      Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

      Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.

      Новая насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку для всех типов напольных покрытий

      Новая насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку для всех типов напольных покрытий

      Новая насадка MultiClean гарантирует тщательную очистку всех типов напольных покрытий. Насадка плотно прилегает к полу и собирает даже самую мелкую пыль.

      Насадка с длинной ручкой для труднодоступных участков

      Насадка с длинной ручкой для труднодоступных участков

      Насадка с длинной ручкой — удобный аксессуар, который поможет провести уборку в труднодоступных местах, например очистить крышку шкафа и высоко расположенные полки. Для удобства использования угол наклона щетки можно отрегулировать.

      Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

      Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

      Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

      Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разные задачи во время уборки

      Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разные задачи во время уборки

      Элементы соединения ActiveLock обеспечивают удобную установку и отсоединение различных насадок и аксессуаров от телескопической трубки.

      Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

      Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

      Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.

      Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

      Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

      Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания и гарантирует отличные результаты уборки.

      Возможность регулировки мощности

      Возможность регулировки мощности

      Благодаря регулировке мощности можно выбрать оптимальный уровень силы всасывания для уборки поверхностей разного типа.

      Система фильтрации EPA10 и AirSeal для чистого воздуха

      Система фильтрации EPA10 и AirSeal для чистого воздуха

      Фильтр EPA10 и AirSeal удерживают мельчайшие частички пыли, поэтому из пылесоса выходит чистый воздух без пыли.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        37  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Уровень интенсивности звука
        80  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        370  Вт
        Вакуум (макс)
        33  кПа

      • Простота использования

        Радиус действия
        9  м
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Соединительная деталь трубки
        ActiveLock
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения

      • Дизайн

        цвет
        Насыщенный красный

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        1,7  л
        Выходной фильтр
        Микрофильтр
        Фильтр защиты электродвигателя
        Моющийся фильтр EPA 10

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Встроенная щетка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки
        Дополнительные аксессуары
        Удлиненная насадка

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        473 x 304 x 301  миллиметра
        Вес изделия
        6  кг

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии