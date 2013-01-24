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EasyClean

Безмешковый пылесос

FC8732/01
Общая оценка / 5
  • Сделайте уборку простой и легкой Сделайте уборку простой и легкой Сделайте уборку простой и легкой
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    EasyClean Безмешковый пылесос

    FC8732/01
    Общая оценка / 5

    Сделайте уборку простой и легкой

    Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    EasyClean Безмешковый пылесос

    Сделайте уборку простой и легкой

    Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах

    Сделайте уборку простой и легкой

    Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    EasyClean Безмешковый пылесос

    Сделайте уборку простой и легкой

    Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах

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      Сделайте уборку простой и легкой

      Удлиненный шнур, нет необходимости в мешках для пыли

      • 1800 Вт
      Мотор мощностью 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 300 Вт

      Мотор мощностью 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 300 Вт

      Мотор пылесоса Philips 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 300 Вт для идеальных результатов уборки.

      Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

      Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

      Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.

      Улучшенный циклонный фильтр для постоянной мощности всасывания

      Улучшенный циклонный фильтр для постоянной мощности всасывания

      Пылесос EasyClean оснащен улучшенным циклонным фильтром, очищающим воздух еще эффективнее.

      Контейнер-пылесборник легко извлечь и очистить от пыли

      Контейнер-пылесборник легко извлечь и очистить от пыли

      Пылесос без мешка для пыли с прозрачным пылесборником, обеспечивает четкую видимость собранного мусора и возможность легкого извлечения случайно попавшей в мусор нужной вещи.

      Универсальная насадка для тщательной и бережной уборки — лучшая по результатам тестирования

      Универсальная насадка для тщательной и бережной уборки — лучшая по результатам тестирования

      Отличные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия благодаря универсальной насадке, которая признана лучшей по результатам тестирования среди потребителей. Широкое отверстие обеспечивает оптимальный воздушный поток для эффективной очистки даже вдоль стен. Благодаря особому двойному шарниру поддерживается постоянный контакт с полом. Эта высококачественная насадка, разработанная и производимая в Германии компанией WesselWerk, оснащена металлической подошвой с щеткой со всех сторон, которая тщательно очищает твердые полы, не повреждая их, и собирает пяль из щелей и ковров.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Иссиня-черный

      • Фильтрация

        Выходной фильтр
        Фильтр Super Clean Air HEPA 12
        Тип фильтра
        Gore-Tex HEPA 10
        Вместительность пылесборника
        2  л

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щетка
        • Щелевая насадка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        36  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1600  Вт
        Входная мощность (макс)
        1800  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        79  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        300  Вт
        Вакуум (макс)
        29  кПа

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Пластик
        Радиус действия
        10  м
        Длина шнура
        8  м

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        6  кг
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        510 x 270 x 320  миллиметра

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