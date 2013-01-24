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Сделайте уборку простой и легкой
Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сделайте уборку простой и легкой
Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах
Сделайте уборку простой и легкой
Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сделайте уборку простой и легкой
Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах
Мотор пылесоса Philips 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 300 Вт для идеальных результатов уборки.
Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.
Пылесос EasyClean оснащен улучшенным циклонным фильтром, очищающим воздух еще эффективнее.
Пылесос без мешка для пыли с прозрачным пылесборником, обеспечивает четкую видимость собранного мусора и возможность легкого извлечения случайно попавшей в мусор нужной вещи.
Отличные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия благодаря универсальной насадке, которая признана лучшей по результатам тестирования среди потребителей. Широкое отверстие обеспечивает оптимальный воздушный поток для эффективной очистки даже вдоль стен. Благодаря особому двойному шарниру поддерживается постоянный контакт с полом. Эта высококачественная насадка, разработанная и производимая в Германии компанией WesselWerk, оснащена металлической подошвой с щеткой со всех сторон, которая тщательно очищает твердые полы, не повреждая их, и собирает пяль из щелей и ковров.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты
CRP735/01
CP0195/01
CRP741/01