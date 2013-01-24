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EasyClean

Безмешковый пылесос

FC8734/01
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    EasyClean Безмешковый пылесос

    FC8734/01
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      Сделайте уборку простой и легкой

      Удлиненный шнур, нет необходимости в мешках для пыли

      • 1800 Вт
      Мотор мощностью 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 300 Вт

      Мотор мощностью 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 300 Вт

      Мотор пылесоса Philips 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 300 Вт для идеальных результатов уборки.

      Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

      Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

      Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.

      Контейнер-пылесборник легко извлечь и очистить от пыли

      Контейнер-пылесборник легко извлечь и очистить от пыли

      Пылесос без мешка для пыли с прозрачным пылесборником, обеспечивает четкую видимость собранного мусора и возможность легкого извлечения случайно попавшей в мусор нужной вещи.

      Улучшенный циклонный фильтр для постоянной мощности всасывания

      Улучшенный циклонный фильтр для постоянной мощности всасывания

      Пылесос EasyClean оснащен улучшенным циклонным фильтром, очищающим воздух еще эффективнее.

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Входная мощность (IEC)
        1600 W
        Воздушный поток (макс)
        36 л/с
        цвет
        Темно-красный
        Weight of product
        6 kg
        Вакуум (макс)
        29 kPa
        Мощность всасывания (макс.)
        300 W
        Входная мощность (макс)
        1800 W
        Уровень шума (Lc IEC)
        79 dB

      • Простота использования

        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Carrying handle
        Верхняя и передняя
        Длина шнура
        8 m
        Радиус действия
        10 m
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Wheel type
        Резина

      • Насадки и аксессуары

        Хранение аксессуаров
        На рукоятке
        Accessories included
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Standard nozzle
        Насадка TriActive

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        2 l
        Выходной фильтр
        Фильтр Super Clean Air HEPA 12
        Тип фильтра
        Gore-Tex HEPA 10

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