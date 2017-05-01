FC8792/01
Высокая производительность, умная уборка
Philips SmartPro Easy работает автоматически и обеспечивает оптимальные результаты уборки в 2 этапа: боковые щетки подметают всю грязь, которая затем собирается благодаря высокой мощности всасывания.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
С помощью боковых щеток и вакуума пылесос очищает полы от грязи и пыли. Выходной фильтр улавливает даже мелкие частицы пыли. Собирает пыль и грязь
Philips SmartPro Easy оснащен функцией составления расписания на целый день, поэтому вы можете заранее составить план уборки на последующие 24 часа.
В зависимости от типа комнаты робот-пылесос применяет один или несколько режимов уборки: зигзагообразное движение, движение по спирали, произвольное движение или перемещение вдоль стен.
Благодаря компактной и плоской конструкции робот-пылесос Philips может проводить уборку даже под очень низкой мебелью.
Компактный и надежный робот-пылесос Philips обладает мощностью всасывания 600 Па, поэтому он быстро и эффективно убирает мусор и пыль.
Контейнер для сбора пыли можно легко очистить, не прикасаясь к загрязненным частям.
Просто включите прибор, и он сразу же приступит к уборке полов. Он очень прост в использовании.
Philips SmartPro Easy оснащен системой Smart Detection 2, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков (до 23 шт.) и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.
Фильтр UltraHygiene EPA12 удерживает более 99,5 % мелкой пыли и фильтрует выходящий воздух. Благодаря этому пыль остается внутри контейнера и предотвращается выброс загрязняющих веществ.
Мощный литийионный аккумулятор имеет более длительный срок службы и более короткое время зарядки, чем стандартные аккумуляторы. Время работы нового робота-пылесоса составляет до 105 минут.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Социальная ответственность
Производительность
Фильтрация
Удобство использования
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.