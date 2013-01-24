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SmartPro Easy

Робот-пылесос

FC8792/01
Общая оценка / 5
  • Высокая производительность, умная уборка Высокая производительность, умная уборка Высокая производительность, умная уборка
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    SmartPro Easy Робот-пылесос

    FC8792/01
    Общая оценка / 5

    Высокая производительность, умная уборка

    Philips SmartPro Easy работает автоматически и обеспечивает оптимальные результаты уборки в 2 этапа: боковые щетки подметают всю грязь, которая затем собирается благодаря высокой мощности всасывания. Узнать обо всех преимуществах

    SmartPro Easy Робот-пылесос

    Высокая производительность, умная уборка

    Philips SmartPro Easy работает автоматически и обеспечивает оптимальные результаты уборки в 2 этапа: боковые щетки подметают всю грязь, которая затем собирается благодаря высокой мощности всасывания. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая производительность, умная уборка

    Philips SmartPro Easy работает автоматически и обеспечивает оптимальные результаты уборки в 2 этапа: боковые щетки подметают всю грязь, которая затем собирается благодаря высокой мощности всасывания. Узнать обо всех преимуществах

    SmartPro Easy Робот-пылесос

    Высокая производительность, умная уборка

    Philips SmartPro Easy работает автоматически и обеспечивает оптимальные результаты уборки в 2 этапа: боковые щетки подметают всю грязь, которая затем собирается благодаря высокой мощности всасывания. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая производительность, умная уборка

      Компактный размер, уборка в труднодоступных местах

      • Ультратонкий дизайн
      • 2-этапная система очистки
      2-этапная система очистки для устранения мусора и пыли

      2-этапная система очистки для устранения мусора и пыли

      С помощью боковых щеток и вакуума пылесос очищает полы от грязи и пыли. Выходной фильтр улавливает даже мелкие частицы пыли. Собирает пыль и грязь

      Составление расписания на 24 часа

      Составление расписания на 24 часа

      Philips SmartPro Easy оснащен функцией составления расписания на целый день, поэтому вы можете заранее составить план уборки на последующие 24 часа.

      4 режима для уборки различных участков

      4 режима для уборки различных участков

      В зависимости от типа комнаты робот-пылесос применяет один или несколько режимов уборки: зигзагообразное движение, движение по спирали, произвольное движение или перемещение вдоль стен.

      Ультратонкий корпус 5,8 см для уборки под низкой мебелью

      Ультратонкий корпус 5,8 см для уборки под низкой мебелью

      Благодаря компактной и плоской конструкции робот-пылесос Philips может проводить уборку даже под очень низкой мебелью.

      Высокая мощность и сила всасывания (600 Па)

      Высокая мощность и сила всасывания (600 Па)

      Компактный и надежный робот-пылесос Philips обладает мощностью всасывания 600 Па, поэтому он быстро и эффективно убирает мусор и пыль.

      Удобный для очистки пылесборник

      Удобный для очистки пылесборник

      Контейнер для сбора пыли можно легко очистить, не прикасаясь к загрязненным частям.

      Управление одной кнопкой

      Управление одной кнопкой

      Просто включите прибор, и он сразу же приступит к уборке полов. Он очень прост в использовании.

      Система Smart Detection 2 адаптирует режим уборки к конкретным условиям

      Система Smart Detection 2 адаптирует режим уборки к конкретным условиям

      Philips SmartPro Easy оснащен системой Smart Detection 2, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков (до 23 шт.) и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.

      Фильтр UltraHygiene EPA12

      Фильтр UltraHygiene EPA12

      Фильтр UltraHygiene EPA12 удерживает более 99,5 % мелкой пыли и фильтрует выходящий воздух. Благодаря этому пыль остается внутри контейнера и предотвращается выброс загрязняющих веществ.

      Мощный литийионный аккумулятор для автономной работы до 105 минут

      Мощный литийионный аккумулятор для автономной работы до 105 минут

      Мощный литийионный аккумулятор имеет более длительный срок службы и более короткое время зарядки, чем стандартные аккумуляторы. Время работы нового робота-пылесоса составляет до 105 минут.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Тип элемента питания
        Литийионный
        Напряжение батареи
        14,8  В
        Время зарядки
        4  часов
        Время работы
        105  минут(ы)
        Датчики
        23 датчика
        Мощность всасывания (макс., Па)
        600

      • Простота использования

        Расписание на 24 часа
        Да
        Режимы уборки
        4
        Типы напольных покрытий
        • Ковер
        • Твердые напольные покрытия

      • Дизайн

        цвет
        Королевский синий

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        0,4  л
        Фильтр
        Фильтр EPA 12

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Адаптер питания перем. тока
        • Зарядная база
        • Боковые щетки
        • Выходной фильтр
        • Пульт ДУ

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        300 x 300 x 58,5  миллиметра
        Вес изделия
        2  кг

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