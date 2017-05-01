Ключевые слова для поиска

  • Высокая производительность, умная уборка Высокая производительность, умная уборка Высокая производительность, умная уборка

    SmartPro Easy Робот-пылесос

    FC8794/01

    Высокая производительность, умная уборка

    Philips SmartPro Easy работает автоматически и обеспечивает оптимальные результаты уборки в 3 этапа: боковые щетки подметают всю грязь, которая затем собирается благодаря высокой мощности всасывания, а насадки из микрофибры помогают удалить мельчайшую пыль. Компактный размер позволяет проводить уборку под низкой мебелью.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SmartPro Easy Робот-пылесос

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Высокая производительность, умная уборка

    Компактный размер, сухая и влажная уборка в труднодоступных местах

    • Ультратонкий дизайн
    • 3-этапная система очистки
    • Влажная уборка
    Составление расписания на 24 часа

    Составление расписания на 24 часа

    Philips SmartPro Easy оснащен функцией составления расписания на целый день, поэтому вы можете заранее составить план уборки на последующие 24 часа.

    3-этапная система очистки с функцией влажной уборки

    3-этапная система очистки с функцией влажной уборки

    Сначала две длинные щетки направляют грязь и пыль по траектории движения робота-пылесоса. Затем насадка собирает всю пыль и грязь благодаря мощному мотору. В конце увлажняемая насадка из микрофибры тщательно собирает самую мелкую пыль, улучшая результат уборки.

    4 режима для уборки различных участков

    4 режима для уборки различных участков

    В зависимости от типа комнаты робот-пылесос применяет один или несколько режимов уборки: зигзагообразное движение, движение по спирали, произвольное движение или перемещение вдоль стен.

    Ультратонкий корпус 5,8 см для уборки под низкой мебелью

    Ультратонкий корпус 5,8 см для уборки под низкой мебелью

    Благодаря компактной и плоской конструкции робот-пылесос Philips может проводить уборку даже под очень низкой мебелью.

    Высокая мощность и сила всасывания (600 Па)

    Высокая мощность и сила всасывания (600 Па)

    Компактный и надежный робот-пылесос Philips обладает мощностью всасывания 600 Па, поэтому он быстро и эффективно убирает мусор и пыль.

    Удобный для очистки пылесборник

    Удобный для очистки пылесборник

    Контейнер для сбора пыли можно легко очистить, не прикасаясь к загрязненным частям.

    Управление одной кнопкой

    Управление одной кнопкой

    Просто включите прибор, и он сразу же приступит к уборке полов. Он очень прост в использовании.

    Система Smart Detection 2 адаптирует режим уборки к конкретным условиям

    Система Smart Detection 2 адаптирует режим уборки к конкретным условиям

    Philips SmartPro Easy оснащен системой Smart Detection 2, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков (до 23 шт.) и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.

    Фильтр UltraHygiene EPA12

    Фильтр UltraHygiene EPA12

    Фильтр UltraHygiene EPA12 удерживает более 99,5 % мелкой пыли и фильтрует выходящий воздух. Благодаря этому пыль остается внутри контейнера и предотвращается выброс загрязняющих веществ.

    Мощный литийионный аккумулятор для автономной работы до 105 минут

    Мощный литийионный аккумулятор для автономной работы до 105 минут

    Мощный литийионный аккумулятор имеет более длительный срок службы и более короткое время зарядки, чем стандартные аккумуляторы. Время работы нового робота-пылесоса составляет до 105 минут.

    • Насадки и аксессуары

      Аксессуары в комплекте
      • Адаптер питания перем. тока
      • Зарядная база
      • Насадка из микрофибры
      • Боковые щетки
      • Выходной фильтр
      • Пульт ДУ

    • Дизайн

      Цвет
      • Черный
      • Неоновый голубой

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      300 x 300 x 58,5  mm
      Вес изделия
      2  kg

    • Социальная ответственность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Производительность

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Напряжение аккумулятора
      14,8  V
      Время зарядки
      4  hour(s)
      Время работы
      105  minute(s)
      Датчики
      23 датчика
      Мощность всасывания (макс., Па)
      600

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      0,4  l
      Фильтр
      Фильтр EPA 12

    • Удобство использования

      Режимы уборки
      4
      Расписание на 24 часа
      Да
      Типы напольных покрытий
      • Ковер
      • Твердые напольные покрытия

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.