Тонкий корпус высотой всего 50 мм позволяет без труда очищать пространство под мебелью — там, где чаще всего скапливается грязь. Этот пылесос выполняет уборку даже в труднодоступных местах, там, куда другие пылесосы не доберутся.
Благодаря длинным боковым щеткам этот пылесос эффективно убирает пыль в углах и вдоль стен. Он добирается до мест, где скапливается больше всего пыли.
Просто включите прибор, и он сразу же приступит к уборке полов. Он очень прост в использовании.
С помощью боковых щеток и вакуума пылесос очищает полы от грязи и пыли. Выходной фильтр улавливает даже мелкие частицы пыли. Собирает пыль и грязь
Во время перемещения по дому ИК-датчики в нижней части пылесоса не дают ему упасть со ступеней. Прибор перемещается самостоятельно, обходя ступени и края.
Рабочие параметры
Конструкция
Удобство использования
Насадки и принадлежности
Вес и размеры
Социальная ответственность
Фильтрация
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