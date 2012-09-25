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Робот-пылесос

FC8802/01
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    Робот-пылесос

    FC8802/01
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      Тонкий робот-пылесос

      Очищает пол под мебелью и там, куда другие пылесосы не доберутся

      • Супертонкий (5 см)
      • 2-этапная система очистки
      • Боковые щетки XXL
      • Время работы 50 минут
      Тонкий корпус позволяет проникнуть туда, куда другие пылесосы не доберутся

      Тонкий корпус позволяет проникнуть туда, куда другие пылесосы не доберутся

      Тонкий корпус высотой всего 50 мм позволяет без труда очищать пространство под мебелью — там, где чаще всего скапливается грязь. Этот пылесос выполняет уборку даже в труднодоступных местах, там, куда другие пылесосы не доберутся.

      Длинные боковые щетки собирают пыль там, где она скапливается чаще всего

      Длинные боковые щетки собирают пыль там, где она скапливается чаще всего

      Благодаря длинным боковым щеткам этот пылесос эффективно убирает пыль в углах и вдоль стен. Он добирается до мест, где скапливается больше всего пыли.

      Управление нажатием 1 кнопки упрощает использование

      Управление нажатием 1 кнопки упрощает использование

      Просто включите прибор, и он сразу же приступит к уборке полов. Он очень прост в использовании.

      2-этапная система очистки для удаления грязи и пыли

      2-этапная система очистки для удаления грязи и пыли

      С помощью боковых щеток и вакуума пылесос очищает полы от грязи и пыли. Выходной фильтр улавливает даже мелкие частицы пыли. Собирает пыль и грязь

      ИК-датчики позволяют перемещаться, обходя ступени

      ИК-датчики позволяют перемещаться, обходя ступени

      Во время перемещения по дому ИК-датчики в нижней части пылесоса не дают ему упасть со ступеней. Прибор перемещается самостоятельно, обходя ступени и края.

      • Рабочие параметры

        Тип аккумулятора
        14,4 В NiMH/800 мА*ч
        Время зарядки
        4  часов
        Время работы
        50  мин

      • Конструкция

        Цвет
        Угольно-черный металлик

      • Удобство использования

        Особые функции
        Датчик ступеней
        Типы полов
        Дерево, ламинат и плитка

      • Насадки и принадлежности

        Прочие принадлежности
        • Выходные фильтры — 2 шт.
        • Адаптер питания перем. тока
        • Боковые щетки (2 пары)

      • Вес и размеры

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        300 x 50  миллиметра
        Вес изделия
        1,3  кг
        Вес с упаковкой
        2,3  кг

      • Социальная ответственность

        Энергопотребление в режиме ожидания
        0.7  Вт

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        0,2  л

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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