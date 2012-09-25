Тонкий корпус позволяет проникнуть туда, куда другие пылесосы не доберутся

Тонкий корпус высотой всего 50 мм позволяет без труда очищать пространство под мебелью — там, где чаще всего скапливается грязь. Этот пылесос выполняет уборку даже в труднодоступных местах, там, куда другие пылесосы не доберутся.