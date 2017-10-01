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  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее* Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее* Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*

    SmartPro Active Робот-пылесос

    FC8822/01

    Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*

    Робот-пылесос Philips SmartPro Active справляется с работой в 2 раза быстрее благодаря насадке TriActive XL без щетинок, высокой мощности всасывания (1800 Па в турборежиме) и 3-этапной системе сухой уборки.

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    SmartPro Active Робот-пылесос

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    Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*

    С насадкой TriActive XL и 3-этапной системой очистки

    • 3-этапная система очистки
    • Время работы 120 минут
    • Съемная насадка для салфеток
    • Насадка TriActive XL
    ИК-датчики для обнаружения и объезда препятствий

    ИК-датчики для обнаружения и объезда препятствий

    Новый робот-пылесос Philips оснащен шестью ИК-датчиками, которые отслеживают препятствия, например стены, осветительные приборы и кабели. Это позволяет прибору объехать препятствия и в то же время провести тщательную очистку напольного покрытия. Наконец вы можете наслаждаться чистым домом без вашего вмешательства.

    Расписание уборки на всю неделю

    Расписание уборки на всю неделю

    Робот-пылесос позволяет создавать расписание на всю неделю, поэтому вы сможете запрограммировать план уборки на ближайшие 7 дней и задать разное время уборки для каждого дня. Даже если вас нет дома, робот-пылесос приступает к работе, чтобы всегда поддерживать чистоту и порядок.

    Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут

    Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут

    Мощный литий-ионный аккумулятор не требует столь же долгой зарядки, как стандартные элементы питания, и обладает долгим сроком службы. Время работы нового робота-пылесоса составляет 120 минут.

    Виртуальная стена устанавливает границы, за которые робот-пылесос не может выйти

    Виртуальная стена устанавливает границы, за которые робот-пылесос не может выйти

    Виртуальная стена представляет собой невидимый барьер, за который робот-пылесос не может выйти. Это позволяет ограничить пространство для уборки в пределах комнаты и не дает прибору наехать на электрические или компьютерные провода, хрупкие объекты и пр. Протяженность виртуальной стены составляет примерно 2 метра.

    3-этапная система очистки с функцией сухой и влажной уборки

    3-этапная система очистки с функцией сухой и влажной уборки

    Сначала две длинные щетки направляют грязь и пыль по траектории движения робота-пылесоса. Затем насадка собирает всю пыль и грязь благодаря мощному мотору. В конце съемная насадка для влажной уборки тщательно собирает самую мелкую пыль, улучшая результат уборки.

    Робот-пылесос распознает наиболее грязные участки для более тщательной уборки

    Робот-пылесос распознает наиболее грязные участки для более тщательной уборки

    Благодаря датчику пыли робот-пылесос автоматически распознает области, в которых скопилось много пыли, и задерживается в них на несколько секунд дольше для выполнения более тщательной уборки.

    4 режима для уборки различных участков

    4 режима для уборки различных участков

    4 режима для уборки различных участков. При обнаружении относительно большого пространства робот-пылесос выбирает программу Z и совершает зигзагообразные движения. После обнаружения препятствия робот-пылесос едет по прямой линии, а при соприкасании с каким-либо предметом выбирается произвольное направление движения. В режиме "По спирали" робот совершает спиралевидные движения, постепенно увеличивая радиус. В режиме "Вдоль стен" прибор перемещается по периметру помещения параллельно стенам.

    ТУРБОРЕЖИМ для высокой мощности всасывания и эффективной уборки

    ТУРБОРЕЖИМ для высокой мощности всасывания и эффективной уборки

    Турборежим для высокой мощности всасывания и эффективной уборки.

    Дистанционное управление роботом-пылесосом

    Дистанционное управление роботом-пылесосом

    Управляйте роботом-пылесосом дистанционно, выбирая одну из нескольких команд. Вы можете включить, остановить или направить прибор в определенном направлении, изменить траекторию движения или отправить его на док-станцию.

    Насадка TriActive XL очищает вдвое большую поверхность за одно движение

    Насадка TriActive XL очищает вдвое большую поверхность за одно движение

    Насадка TriActive XL обеспечивает эффективную и тщательную уборку в два раза быстрее благодаря следующим особенностям. 1. Широкая насадка вдвое увеличивает площадь охвата напольного покрытия за одно движение. 2. Три всасывающих отверстия собирают пыль впереди и по обеим сторонам. 3. Гибкая полоска позволяет тщательно собрать всю оставшуюся пыль. 4. Насадка повторяет очертания поверхности, и благодаря этому мощность всасывания почти не снижается при использовании на разных типах напольного покрытия.

    Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий

    Новый робот-пылесос оснащен системой Smart Detection, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков (до 25 шт.), гироскопа и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.

    • Характеристики конструкции

      Кольцо
      Яркий хром, глянцевое кольцо, электролитическое покрытие

    • Насадки и аксессуары

      Прочие аксессуары
      • Фильтр, 1 шт.
      • Базовая станция
      • Боковые щетки (1 пара)
      • Тщательная сухая уборка
      • Пульт ДУ
      Аксессуары в комплекте
      • Адаптер питания перем. тока
      • Виртуальная стена — 1 шт.

    • Дизайн

      Цвет
      Серый металлик

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      80 x 330  mm
      Вес изделия
      1,95  kg
      Вес, включая упаковку
      4,0  kg

    • Социальная ответственность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      0.65  W

    • Производительность

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Уровень интенсивности звука
      63.4  dB
      Напряжение аккумулятора
      14,8  V
      Время зарядки
      4  hour(s)
      Время работы
      120  minute(s)

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      0,4  l

    • Удобство использования

      Режимы уборки
      4
      ИК-датчики
      Да
      Типы напольных покрытий
      • Ковер
      • Твердые напольные покрытия
      Датчик пыли
      Да
      Система Smart Detection
      25 датчиков
      Преодолевает пороги
      15  mm
      Составление расписания на неделю
      Да

    Badge-D2C

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