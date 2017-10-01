FC8822/01
Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
Робот-пылесос Philips SmartPro Active справляется с работой в 2 раза быстрее благодаря насадке TriActive XL без щетинок, высокой мощности всасывания (1800 Па в турборежиме) и 3-этапной системе сухой уборки.Узнать обо всех преимуществах
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Новый робот-пылесос Philips оснащен шестью ИК-датчиками, которые отслеживают препятствия, например стены, осветительные приборы и кабели. Это позволяет прибору объехать препятствия и в то же время провести тщательную очистку напольного покрытия. Наконец вы можете наслаждаться чистым домом без вашего вмешательства.
Робот-пылесос позволяет создавать расписание на всю неделю, поэтому вы сможете запрограммировать план уборки на ближайшие 7 дней и задать разное время уборки для каждого дня. Даже если вас нет дома, робот-пылесос приступает к работе, чтобы всегда поддерживать чистоту и порядок.
Мощный литий-ионный аккумулятор не требует столь же долгой зарядки, как стандартные элементы питания, и обладает долгим сроком службы. Время работы нового робота-пылесоса составляет 120 минут.
Виртуальная стена представляет собой невидимый барьер, за который робот-пылесос не может выйти. Это позволяет ограничить пространство для уборки в пределах комнаты и не дает прибору наехать на электрические или компьютерные провода, хрупкие объекты и пр. Протяженность виртуальной стены составляет примерно 2 метра.
Сначала две длинные щетки направляют грязь и пыль по траектории движения робота-пылесоса. Затем насадка собирает всю пыль и грязь благодаря мощному мотору. В конце съемная насадка для влажной уборки тщательно собирает самую мелкую пыль, улучшая результат уборки.
Благодаря датчику пыли робот-пылесос автоматически распознает области, в которых скопилось много пыли, и задерживается в них на несколько секунд дольше для выполнения более тщательной уборки.
4 режима для уборки различных участков. При обнаружении относительно большого пространства робот-пылесос выбирает программу Z и совершает зигзагообразные движения. После обнаружения препятствия робот-пылесос едет по прямой линии, а при соприкасании с каким-либо предметом выбирается произвольное направление движения. В режиме "По спирали" робот совершает спиралевидные движения, постепенно увеличивая радиус. В режиме "Вдоль стен" прибор перемещается по периметру помещения параллельно стенам.
Турборежим для высокой мощности всасывания и эффективной уборки.
Управляйте роботом-пылесосом дистанционно, выбирая одну из нескольких команд. Вы можете включить, остановить или направить прибор в определенном направлении, изменить траекторию движения или отправить его на док-станцию.
Насадка TriActive XL обеспечивает эффективную и тщательную уборку в два раза быстрее благодаря следующим особенностям. 1. Широкая насадка вдвое увеличивает площадь охвата напольного покрытия за одно движение. 2. Три всасывающих отверстия собирают пыль впереди и по обеим сторонам. 3. Гибкая полоска позволяет тщательно собрать всю оставшуюся пыль. 4. Насадка повторяет очертания поверхности, и благодаря этому мощность всасывания почти не снижается при использовании на разных типах напольного покрытия.
Новый робот-пылесос оснащен системой Smart Detection, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков (до 25 шт.), гироскопа и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.
Характеристики конструкции
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Социальная ответственность
Производительность
Фильтрация
Удобство использования
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