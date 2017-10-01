Расписание уборки на всю неделю

Робот-пылесос позволяет создавать расписание на всю неделю, поэтому вы сможете запрограммировать план уборки на ближайшие 7 дней и задать разное время уборки для каждого дня. Даже если вас нет дома, робот-пылесос приступает к работе, чтобы всегда поддерживать чистоту и порядок.