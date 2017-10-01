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SmartPro Active

Робот-пылесос

FC8822/01
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  • Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее* Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее* Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*
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    SmartPro Active Робот-пылесос

    FC8822/01
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      Тщательная и умная уборка — теперь в 2 раза быстрее*

      С насадкой TriActive XL и 3-этапной системой очистки

      • 3-этапная система очистки
      • Время работы 120 минут
      • Съемная насадка для салфеток
      • Насадка TriActive XL
      ИК-датчики для обнаружения и объезда препятствий

      ИК-датчики для обнаружения и объезда препятствий

      Новый робот-пылесос Philips оснащен шестью ИК-датчиками, которые отслеживают препятствия, например стены, осветительные приборы и кабели. Это позволяет прибору объехать препятствия и в то же время провести тщательную очистку напольного покрытия. Наконец вы можете наслаждаться чистым домом без вашего вмешательства.

      Расписание уборки на всю неделю

      Расписание уборки на всю неделю

      Робот-пылесос позволяет создавать расписание на всю неделю, поэтому вы сможете запрограммировать план уборки на ближайшие 7 дней и задать разное время уборки для каждого дня. Даже если вас нет дома, робот-пылесос приступает к работе, чтобы всегда поддерживать чистоту и порядок.

      Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут

      Мощный литий-ионный аккумулятор для автономной работы до 120 минут

      Мощный литий-ионный аккумулятор не требует столь же долгой зарядки, как стандартные элементы питания, и обладает долгим сроком службы. Время работы нового робота-пылесоса составляет 120 минут.

      Виртуальная стена устанавливает границы, за которые робот-пылесос не может выйти

      Виртуальная стена устанавливает границы, за которые робот-пылесос не может выйти

      Виртуальная стена представляет собой невидимый барьер, за который робот-пылесос не может выйти. Это позволяет ограничить пространство для уборки в пределах комнаты и не дает прибору наехать на электрические или компьютерные провода, хрупкие объекты и пр. Протяженность виртуальной стены составляет примерно 2 метра.

      3-этапная система очистки с функцией сухой уборки

      3-этапная система очистки с функцией сухой уборки

      Сначала две длинные щетки направляют грязь и пыль по траектории движения робота-пылесоса. Затем насадка собирает всю пыль и грязь благодаря мощному мотору. В конце съемная насадка для салфеток тщательно собирает самую мелкую пыль, улучшая результат уборки.

      Робот-пылесос распознает наиболее загрязненные участки для выполнения более тщательной очистки

      Робот-пылесос распознает наиболее загрязненные участки для выполнения более тщательной очистки

      Благодаря датчику пыли робот-пылесос автоматически распознает области, в которых скопилось много пыли, и задерживается в них на несколько секунд дольше для выполнения более тщательной очистки.

      4 режима для уборки различных участков

      4 режима для уборки различных участков

      4 режима для уборки различных участков. При обнаружении относительно большого пространства робот-пылесос выбирает программу Z и совершает зигзагообразные движения. После обнаружения препятствия робот-пылесос едет по прямой линии, а при соприкасании с каким-либо предметом выбирается произвольное направление движения. В режиме "По спирали" робот совершает спиралевидные движения, постепенно увеличивая радиус. В режиме "Вдоль стен" прибор перемещается по периметру помещения параллельно стенам.

      ТУРБОРЕЖИМ для высокой мощности всасывания и эффективной уборки

      ТУРБОРЕЖИМ для высокой мощности всасывания и эффективной уборки

      Турборежим для высокой мощности всасывания и эффективной уборки.

      Дистанционное управление роботом-пылесосом

      Дистанционное управление роботом-пылесосом

      Управляйте роботом-пылесосом дистанционно, выбирая одну из нескольких команд. Вы можете включить, остановить или направить прибор в определенном направлении, изменить траекторию движения или отправить его на док-станцию.

      Насадка TriActive XL очищает вдвое большую поверхность за одно движение

      Насадка TriActive XL очищает вдвое большую поверхность за одно движение

      Насадка TriActive XL обеспечивает эффективную и тщательную уборку в два раза быстрее благодаря следующим особенностям. 1. Широкая насадка вдвое увеличивает площадь охвата напольного покрытия за одно движение. 2. Три всасывающих отверстия собирают пыль впереди и по обеим сторонам. 3. Гибкая полоска позволяет тщательно собрать всю оставшуюся пыль. 4. Насадка повторяет очертания поверхности, и благодаря этому мощность всасывания почти не снижается при использовании на разных типах напольного покрытия.

      Система Smart Detection адаптирует режим уборки для конкретных условий

      Новый робот-пылесос оснащен системой Smart Detection, которая представляет собой набор из интеллектуальных датчиков (до 25 шт.), гироскопа и акселерометра, что позволяет устройству самостоятельно выполнять уборку. Робот анализирует обстановку и выбирает оптимальный режим для максимально быстрой уборки. Робот-пылесос не застревает на месте и возвращается на док-станцию, когда это необходимо.

      • Рабочие параметры

        Тип аккумулятора
        Литийионный
        Уровень звуковой мощности
        63.4  дБ
        Напряжение аккумулятора
        14,8  В
        Время зарядки
        4  часов
        Время работы
        120  мин

      • Конструкция

        Цвет
        Серый металлик

      • Характеристики конструкции

        Кольцо
        Яркий хром, глянцевое кольцо, электролитическое покрытие

      • Удобство использования

        Режимы уборки
        4
        ИК-датчики
        Да
        Типы напольных покрытий
        • Ковер
        • Твердые напольные покрытия
        Датчик пыли
        Да
        Система Smart Detection
        25 датчиков
        Преодолевает пороги
        15  миллиметра
        Составление расписания на неделю
        Да

      • Насадки и аксессуары

        Поставляется с принадлежностями
        • Адаптер питания перем. тока
        • Виртуальная стена — 1 шт.
        Прочие принадлежности
        • Фильтр — 1 шт.
        • Базовая станция
        • Боковые щетки (1 пара)
        • Тщательная сухая уборка
        • Пульт ДУ

      • Вес и размеры

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        80 x 330  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        4,0  кг
        Вес изделия
        1,95  кг

      • Социальная ответственность

        Энергопотребление в режиме ожидания
        0.65  Вт

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        0,4  л

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