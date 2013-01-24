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Получайте от жизни удовольствие!
С пылесосом Philips HomeHero уборка станет проще и быстрее. Этот прибор с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Получайте от жизни удовольствие!
С пылесосом Philips HomeHero уборка станет проще и быстрее. Этот прибор с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах
Получайте от жизни удовольствие!
С пылесосом Philips HomeHero уборка станет проще и быстрее. Этот прибор с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Получайте от жизни удовольствие!
С пылесосом Philips HomeHero уборка станет проще и быстрее. Этот прибор с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах
Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 375 Вт для идеальной очистки.
Благодаря особой конструкции пылесоса весь поглощенный воздух проходит через фильтр EPA 12 (фильтрация на 99,5 %). Ни одна пылинка не ускользнет!
Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.
Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.
Благодаря специальному запатентованному держателю мешка для пыли в этом пылесосе Philips при его утилизации контакт с пылью исключается.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Забота об окружающей среде
Простота использования
Вес и габариты