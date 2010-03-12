FC8915/01
Получайте от жизни удовольствие!
С пылесосом Philips HomeHero уборка станет проще и быстрее. Этот прибор с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий.Узнать обо всех преимуществах
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Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 375 Вт для идеальной очистки.
Благодаря особой конструкции пылесоса весь поглощенный воздух проходит через фильтр EPA 12 (фильтрация на 99,5 %). Ни одна пылинка не ускользнет!
Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.
Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.
Благодаря специальному запатентованному держателю мешка для пыли в этом пылесосе Philips при его утилизации контакт с пылью исключается.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Экологическая безопасность
Фильтрация
Удобство использования
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