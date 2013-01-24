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HomeHero

Мешковый пылесос

FC8915
Общая оценка / 5
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    HomeHero Мешковый пылесос

    FC8915
    Общая оценка / 5

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    С пылесосом Philips HomeHero уборка станет проще и быстрее. Этот прибор с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    HomeHero Мешковый пылесос

    Получайте от жизни удовольствие!

    С пылесосом Philips HomeHero уборка станет проще и быстрее. Этот прибор с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

    Получайте от жизни удовольствие!

    С пылесосом Philips HomeHero уборка станет проще и быстрее. Этот прибор с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    HomeHero Мешковый пылесос

    Получайте от жизни удовольствие!

    С пылесосом Philips HomeHero уборка станет проще и быстрее. Этот прибор с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

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      Пылесос для легкой уборки

      • 2000 Вт
      • Технология AirflowMax
      • Паркет
      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 375 Вт для идеальной очистки.

      Фильтры EPA AirSeal и EPA 12

      Фильтры EPA AirSeal и EPA 12

      Благодаря особой конструкции пылесоса весь поглощенный воздух проходит через фильтр EPA 12 (фильтрация на 99,5 %). Ни одна пылинка не ускользнет!

      Две удобные ручки для комфортной работы

      Две удобные ручки для комфортной работы

      Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

      Уникальная кассета Clean Comfort помогает избежать контакта с пылью

      Уникальная кассета Clean Comfort помогает избежать контакта с пылью

      Благодаря специальному запатентованному держателю мешка для пыли в этом пылесосе Philips при его утилизации контакт с пылью исключается.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Темно-синий

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр Super Clean Air HEPA 12
        Вместительность пылесборника
        3  л
        HEPA Air Seal
        Да

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        Щелевая насадка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки
        Дополнительная насадка
        Насадка для паркета
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка на колесиках

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        42  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        79  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        375  Вт
        Вакуум (макс)
        32  кПа

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Радиус действия
        10  м
        Длина шнура
        7  м

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        5,5  кг

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