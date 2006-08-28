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  • Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность

    Performer Мешковый пылесос

    FC9160/01

    Самая высокая всасывающая мощность

    Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам Philips Performer . Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для пыли, модели Performer идеально решают все проблемы с пылью и грязью.

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    Performer Мешковый пылесос

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    Самая высокая всасывающая мощность

    Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

    • 2200 Вт
    • Мощность всасывания 500 Вт
    • Фильтр HEPA 13
    Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

    Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

    Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.

    Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

    Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

    Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

    Знак качества ECARF за проверенную эффективность

    Знак качества ECARF за проверенную эффективность

    Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.

    s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

    s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

    Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.

    Фильтр HEPA Ultra Clean Air 13, 99.95% фильтрации

    Фильтр HEPA Ultra Clean Air 13, 99.95% фильтрации

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Маленькая насадка
      Хранение аксессуаров
      На рукоятке

    • Дизайн

      Цвет
      Темно синий

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      500 x 320 x 280  mm
      Вес изделия
      6,3  kg

    • Фильтрация

      Тип мешка для пыли
      s-bag
      Выходной фильтр
      Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      Кнопка
      Радиус действия
      12  m
      Ручка для переноски
      Верхняя и передняя
      Тип трубки
      Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
      Регулятор мощности
      Электронный переключатель включения
      Индикатор заполнения мешка для пыли
      Да
      Тип колес
      Резиновые
      Кассета Clean Comfort
      Да

    Badge-D2C

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