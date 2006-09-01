Performer Мешковый пылесос
Самая высокая всасывающая мощность
Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью.
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Performer Мешковый пылесос
Самая высокая всасывающая мощность Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт
Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.
Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13
Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!
s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы
Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.
Насадка Super Parquet удаляет втрое больше прилипшей грязи
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Насадки и аксессуары
Стандартная насадка
Насадка TriActive Аксессуары в комплекте
Щелевая насадка
Маленькая насадка Хранение аксессуаров
На рукоятке Дополнительная насадка
Насадка Super Parquet
Дизайн
Цвет
Императорский багряный
Вес и габариты
Вес изделия
6,3
kg
Производительность
Входная мощность (IEC)
2000
W Воздушный поток (макс)
47
l/s Вакуум (макс)
34
kPa Входная мощность (макс)
2200
W Мощность всасывания (макс.)
500
W Уровень шума (Lc IEC)
78
dB
Фильтрация
Тип мешка для пыли
s-bag Емкость пылесборника
4
l Выходной фильтр
Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 Фильтр HEPA AirSeal
Да
Удобство использования
Соединительная деталь трубки
Кнопка Радиус действия
12
m Ручка для переноски
Верхняя и передняя Регулятор мощности
Электронный переключатель включения Тип трубки
Телескопическая металлическая трубка с лаковым покрытием из 3 элементов Длина шнура
9
m Индикатор заполнения мешка для пыли
Да Тип колес
Резиновые Кассета Clean Comfort
Да
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