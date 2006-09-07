Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью.
Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий
AnimalCare
Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт
Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.
Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13
Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!
s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы
Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.
Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли
Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.
Насадки и принадлежности
Стандартная насадка
Насадка TriActive
Аксессуары в комплекте
Щелевая насадка
Маленькая насадка
Хранение аксессуаров
На рукоятке
Дополнительная насадка
Насадка Turbo Brush
Конструкция
цвет
Императорский багряный
Вес и размеры
Вес изделия
6,3
kg
Рабочие параметры
Входная мощность (IEC)
2000
W
Воздушный поток (макс)
47
l/s
Вакуум (макс)
34
kPa
Входная мощность (макс)
2200
W
Мощность всасывания (макс.)
500
W
Уровень шума (Lc IEC)
78
dB
Фильтрация
Тип мешка для пыли
S-bag Anti-Odour
Вместительность пылесборника
4
l
Выходной фильтр
Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
Фильтр HEPA AirSeal
Да
Удобство использования
Соединительная деталь трубки
Кнопка
Радиус действия
12
m
Ручка для переноски
Верхняя и передняя
Регулятор мощности
Электронный переключатель включения
Тип трубки
Телескопическая металлическая трубка с лаковым покрытием из 3 элементов
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