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  • Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность

    Performer Мешковый пылесос

    FC9164

    Самая высокая всасывающая мощность

    Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью.

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    Performer Мешковый пылесос

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    Самая высокая всасывающая мощность

    Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

    • AnimalCare
    Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

    Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

    Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.

    Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

    Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

    Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

    s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

    s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

    Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.

    Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

    Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

    Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

    • Насадки и принадлежности

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Маленькая насадка
      Хранение аксессуаров
      На рукоятке
      Дополнительная насадка
      Насадка Turbo Brush

    • Конструкция

      цвет
      Императорский багряный

    • Вес и размеры

      Вес изделия
      6,3  kg

    • Рабочие параметры

      Входная мощность (IEC)
      2000  W
      Воздушный поток (макс)
      47  l/s
      Вакуум (макс)
      34  kPa
      Входная мощность (макс)
      2200  W
      Мощность всасывания (макс.)
      500  W
      Уровень шума (Lc IEC)
      78  dB

    • Фильтрация

      Тип мешка для пыли
      S-bag Anti-Odour
      Вместительность пылесборника
      4  l
      Выходной фильтр
      Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
      Фильтр HEPA AirSeal
      Да

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      Кнопка
      Радиус действия
      12  m
      Ручка для переноски
      Верхняя и передняя
      Регулятор мощности
      Электронный переключатель включения
      Тип трубки
      Телескопическая металлическая трубка с лаковым покрытием из 3 элементов
      Длина шнура
      9  m
      Индикатор заполнения мешка для пыли
      Да
      Тип колес
      Резина
      Кассета Clean Comfort
      Да

    Badge-D2C

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