Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли, модели FC916x - это идеальное решение проблемы уборки вашего дома.
Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий
ParquetCare
RemoteControl
Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт
Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.
s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы
Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.
Удобный пульт ДУ для регулировки мощности всасывания
Удобный пульт ДУ для регулировки мощности всасывания — простое управление одним нажатием и избавление от необходимости наклоняться.
Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
Насадка Super Parquet удаляет втрое больше прилипшей грязи
Фильтр HEPA Ultra Clean Air 13, 99.95% фильтрации
Насадки и аксессуары
Стандартная насадка
Насадка TriActive
Аксессуары в комплекте
Щелевая насадка
Маленькая насадка
Хранение аксессуаров
На рукоятке
Дополнительная насадка
Насадка Super Parquet
Дизайн
Цвет
Прозрачный угольно-черный
Вес и габариты
Размеры изделия (ДхШхВ)
500 x 320 x 280
mm
Вес изделия
6,3
kg
Фильтрация
Тип мешка для пыли
s-bag
Выходной фильтр
Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
Удобство использования
Соединительная деталь трубки
Кнопка
Ручка для переноски
Верхняя и передняя
Тип трубки
Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
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