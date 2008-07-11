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  • Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность

    Performer Мешковый пылесос

    FC9166/01

    Самая высокая всасывающая мощность

    Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли, модели FC916x - это идеальное решение проблемы уборки вашего дома.

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    Performer Мешковый пылесос

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    Самая высокая всасывающая мощность

    Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

    • ParquetCare
    • RemoteControl
    Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

    Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

    Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.

    s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

    s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

    Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.

    Удобный пульт ДУ для регулировки мощности всасывания

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    Удобный пульт ДУ для регулировки мощности всасывания — простое управление одним нажатием и избавление от необходимости наклоняться.

    Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

    Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

    Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

    Насадка Super Parquet удаляет втрое больше прилипшей грязи

    Насадка Super Parquet удаляет втрое больше прилипшей грязи

    Фильтр HEPA Ultra Clean Air 13, 99.95% фильтрации

    Фильтр HEPA Ultra Clean Air 13, 99.95% фильтрации

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Маленькая насадка
      Хранение аксессуаров
      На рукоятке
      Дополнительная насадка
      Насадка Super Parquet

    • Дизайн

      Цвет
      Прозрачный угольно-черный

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      500 x 320 x 280  mm
      Вес изделия
      6,3  kg

    • Фильтрация

      Тип мешка для пыли
      s-bag
      Выходной фильтр
      Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      Кнопка
      Ручка для переноски
      Верхняя и передняя
      Тип трубки
      Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
      Регулятор мощности
      Электронное на ручке
      Длина шнура
      9  m
      Индикатор заполнения мешка для пыли
      Да
      Тип колес
      Резиновые
      Кассета Clean Comfort
      Да

    Badge-D2C

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