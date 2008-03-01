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  • Самая высокая мощность всасывания Самая высокая мощность всасывания Самая высокая мощность всасывания

    Performer Mешковый пылесос

    FC9170/01

    Самая высокая мощность всасывания

    Самый высокий уровень мощности всасывания обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC917x. Оснащенные гигиеничным фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли, модели FC917x — это идеальное решение для уборки вашего дома.

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    Performer Mешковый пылесос

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    Самая высокая мощность всасывания

    Мощность всасывания 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

    • 2200 Вт
    • Мощность всасывания 500 Вт
    • Фильтр Allergy H13
    Мотор на 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

    Мотор на 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

    Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.

    Зоны покрытия 10 метров хватит для длительной беспроводной уборки

    Зоны покрытия 10 метров хватит для длительной беспроводной уборки

    Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 10 метров.

    Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

    Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

    Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13*.

    Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника XXL объемом 4 литра

    Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника XXL объемом 4 литра

    Большой пылесборник объемом 4 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию.

    Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

    Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

    Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Маленькая насадка

    • Дизайн

      Цвет
      Серый с голубым оттенком

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      500 x 320 x 280  mm
      Вес изделия
      6,3  kg

    • Фильтрация

      Тип мешка для пыли
      s-bag
      Выходной фильтр
      Фильтр Allergy H13
      HEPA Air Seal
      Да

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      Кнопка
      Радиус действия
      10  m
      Ручка для переноски
      Верхняя и передняя
      Тип трубки
      Металлическая телескопическая трубка из двух частей
      Регулятор мощности
      Электронный переключатель включения
      Индикатор заполнения мешка для пыли
      Да
      Тип колес
      Резиновые
      Кассета Clean Comfort
      Да

    Badge-D2C

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    • Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.

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