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Performer

Мешковый пылесос

FC9170/01
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  • Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность
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    Performer Мешковый пылесос

    FC9170/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Самая высокая всасывающая мощность

    Все пылесосы Philips серии Performer отличаются высокой мощностью всасывания, что значительно упрощает процесс уборки. Пылесосы Performer оснащены гигиеническим фильтром и простой системой извлечения мешка для пыли. Эффективно собирают грязь и пыль. Узнать обо всех преимуществах

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    Performer Мешковый пылесос

    Самая высокая всасывающая мощность

    Все пылесосы Philips серии Performer отличаются высокой мощностью всасывания, что значительно упрощает процесс уборки. Пылесосы Performer оснащены гигиеническим фильтром и простой системой извлечения мешка для пыли. Эффективно собирают грязь и пыль. Узнать обо всех преимуществах

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      Самая высокая всасывающая мощность

      Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

      • 2000 Вт
      • Фильтр HEPA 13
      • 4 л

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

      s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

      Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

      Знак качества ECARF за проверенную эффективность

      Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 400 Вт для идеальной очистки.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Серый с голубым оттенком

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
        Вместительность пылесборника
        4  л
        HEPA Air Seal
        Да

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        47  л/с
        Входная мощность (IEC)
        2000  Вт
        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        78  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        500  Вт
        Вакуум (макс)
        34  кПа

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Радиус действия
        10  м
        Длина шнура
        7  м

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        6,3  кг
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        500 x 320 x 280  миллиметра

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