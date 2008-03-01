FC9170/01
Самая высокая мощность всасывания
Самый высокий уровень мощности всасывания обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC917x. Оснащенные гигиеничным фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли, модели FC917x — это идеальное решение для уборки вашего дома.Узнать обо всех преимуществах
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Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.
Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 10 метров.
Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13*.
Большой пылесборник объемом 4 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию.
Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.
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