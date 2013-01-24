Ключевые слова для поиска
Самая высокая всасывающая мощность
Все пылесосы Philips серии Performer отличаются высокой мощностью всасывания, что значительно упрощает процесс уборки. Пылесосы Performer оснащены гигиеническим фильтром и простой системой извлечения мешка для пыли. Эффективно собирают грязь и пыль. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая всасывающая мощность
Все пылесосы Philips серии Performer отличаются высокой мощностью всасывания, что значительно упрощает процесс уборки. Пылесосы Performer оснащены гигиеническим фильтром и простой системой извлечения мешка для пыли. Эффективно собирают грязь и пыль. Узнать обо всех преимуществах
Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!
Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.
Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 400 Вт для идеальной очистки.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты
FC8031/00
FC6059/01
FC6041/01
FC6024/01
CRP741/01
CRP735/01
CRP453/01
CP0197/01
FC8030/00
FC6039/01