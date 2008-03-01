FC9172/01
Самая высокая всасывающая мощность
Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам Philips Performer . Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для пыли, модели Performer идеально решают все проблемы с пылью и грязью.Узнать обо всех преимуществах
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Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальную мощность всасывания 500 Вт для идеальной очистки.
Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!
Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.
Насадка Super Parquet позволяет очищать полы с твердыми поверхностями различных типов за один прием без риска их повредить. Благодаря всасывающей мощности пылесоса и поглощающей способности дисков из микроволокна обеспечиваются максимальные результаты без применения моющих средств или щеток.
Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
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