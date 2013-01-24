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PerformerPro

Мешковый пылесос

FC9180/01
Общая оценка / 5
  • Самая высокая мощность всасывания* Самая высокая мощность всасывания* Самая высокая мощность всасывания*
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    PerformerPro Мешковый пылесос

    FC9180/01
    Общая оценка / 5

    Самая высокая мощность всасывания*

    Благодаря мощному мотору 2000 Вт и особой конструкции отсека мешка для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания.* Превосходные результаты уборки! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PerformerPro Мешковый пылесос

    Самая высокая мощность всасывания*

    Благодаря мощному мотору 2000 Вт и особой конструкции отсека мешка для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания.* Превосходные результаты уборки! Узнать обо всех преимуществах

    Самая высокая мощность всасывания*

    Благодаря мощному мотору 2000 Вт и особой конструкции отсека мешка для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания.* Превосходные результаты уборки! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PerformerPro Мешковый пылесос

    Самая высокая мощность всасывания*

    Благодаря мощному мотору 2000 Вт и особой конструкции отсека мешка для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания.* Превосходные результаты уборки! Узнать обо всех преимуществах

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      Самая высокая мощность всасывания*

      благодаря мотору мощностью 2000 Вт и мешку для пыли емкостью 5 л

      • 2000 Вт
      • Технология AirflowMax
      Мотор мощностью 2000 Вт генерирует силу всасывания 450 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт генерирует силу всасывания 450 Вт

      Мотор 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 450 Вт (макс.) и гарантирует отличные результаты уборки.

      Мешок для сбора пыли s-bag удерживает мелкую пыль

      Мешок для сбора пыли s-bag удерживает мелкую пыль

      Мешок для сбора пыли Philips s-bag Classic Long Performance, состоящий из трех слоев высококачественного материала, поры которого не забиваются, эффективно удерживает мелкую пыль, поэтому результаты уборки будут лучше, а воздух в доме — чище. Мешок CLP прошел испытания и сертифицирован независимым институтом TÜV Rheinland Group; результаты тестирования подтвердили, что ресурс этого мешка до 50 % больше, чем у обычных мешков для сбора пыли.

      Мешок для пыли емкостью 5 л не требует частой замены

      Мешок для пыли емкостью 5 л не требует частой замены

      Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 5 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.

      Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

      Революционная технология Airflow Max для максимальной мощности всасывания

      Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.

      Микрофильтр AFS для чистоты воздуха

      Микрофильтр AFS удерживает мелкую пыль на выходе, что гарантирует чистый воздух без пыли.

      Шланг 360Flex с поворотом на 360 градусов для плавного перемещения

      Шланг Philips 360Flex поворачивается на 360 градусов, что упрощает перемещение пылесоса по дому.

      Удлиненная ручка со слайдером для уборки в труднодоступных местах

      Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль в труднодоступных местах. Благодаря удобно расположенному регулятору мощность всасывания можно менять, не наклоняясь.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Синий

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        47  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        79  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        450  Вт
        Вакуум (макс)
        34  кПа

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Микрофильтр
        Фильтр защиты электродвигателя
        Тройной слой
        Вместительность пылесборника
        5  л

      • Простота использования

        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Ручка
        Эргономичная ручка с регулятором силы всасывания
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Система хранения
        Вертикальный или горизонтальный
        Тип колес
        Резина
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Радиус действия
        9  м
        Длина шнура
        6  м

      • Насадки и принадлежности

        Стандартная насадка
        Универсальная насадка
        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        5,0  кг
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        500 x 310 x 300  миллиметра

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            • Сила всасывания протестирована по международному стандарту IEC 60312-1 независимым исследовательским институтом SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (для Philips Consumer LifeStyle, август 2012)