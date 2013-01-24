Мешок для сбора пыли s-bag удерживает мелкую пыль

Мешок для сбора пыли Philips s-bag Classic Long Performance, состоящий из трех слоев высококачественного материала, поры которого не забиваются, эффективно удерживает мелкую пыль, поэтому результаты уборки будут лучше, а воздух в доме — чище. Мешок CLP прошел испытания и сертифицирован независимым институтом TÜV Rheinland Group; результаты тестирования подтвердили, что ресурс этого мешка до 50 % больше, чем у обычных мешков для сбора пыли.