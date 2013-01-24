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Самая высокая мощность всасывания*
Благодаря мощному мотору 2000 Вт и особой конструкции отсека мешка для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания.* Превосходные результаты уборки! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая мощность всасывания*
Благодаря мощному мотору 2000 Вт и особой конструкции отсека мешка для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания.* Превосходные результаты уборки! Узнать обо всех преимуществах
Самая высокая мощность всасывания*
Благодаря мощному мотору 2000 Вт и особой конструкции отсека мешка для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания.* Превосходные результаты уборки! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая мощность всасывания*
Благодаря мощному мотору 2000 Вт и особой конструкции отсека мешка для пыли пылесос PerformerPro от Philips генерирует мощный поток воздуха и поддерживает максимальную мощность всасывания.* Превосходные результаты уборки! Узнать обо всех преимуществах
Мотор 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 450 Вт (макс.) и гарантирует отличные результаты уборки.
Мешок для сбора пыли Philips s-bag Classic Long Performance, состоящий из трех слоев высококачественного материала, поры которого не забиваются, эффективно удерживает мелкую пыль, поэтому результаты уборки будут лучше, а воздух в доме — чище. Мешок CLP прошел испытания и сертифицирован независимым институтом TÜV Rheinland Group; результаты тестирования подтвердили, что ресурс этого мешка до 50 % больше, чем у обычных мешков для сбора пыли.
Специально разработанный отсек для пылесборника емкостью 5 л обеспечивает оптимальное использование мешка и позволяет менять его значительно реже.
Технология Airflow Max увеличивает поток воздуха, поэтому мешок для пыли наполняется равномерно. Таким образом, даже если мешок полностью заполнен, пылесос сохраняет максимальную мощность всасывания.
Микрофильтр AFS удерживает мелкую пыль на выходе, что гарантирует чистый воздух без пыли.
Шланг Philips 360Flex поворачивается на 360 градусов, что упрощает перемещение пылесоса по дому.
Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль в труднодоступных местах. Благодаря удобно расположенному регулятору мощность всасывания можно менять, не наклоняясь.
Дизайн
Высокое качество
Фильтрация
Простота использования
Насадки и принадлежности
Вес и габариты
FC8027/01
FC8023/04
FC8021/03
CP9260/01