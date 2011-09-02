FC9205/01
Профессиональная уборка
Безмешковый пылесос Marathon с новой технологией циклонной фильтрации от Philips гарантирует постоянную мощность всасывания. Особый дизайн и мотор 2200 Вт обеспечивают самую высокую мощность всасывания среди пылесосов этого типа.Узнать обо всех преимуществах
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Технология Cyclone Filter поддерживает высокий уровень всасывающего усилия пылесоса Marathon, в то время как обычные пылесосы быстро теряют мощность после заполнения фильтров.
2200 Вт, максимальная мощность всасывания 400 Вт
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
Большой радиус действия пылесоса Philips обеспечивает удобство во время уборки.
Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 удерживает не менее 99,95 % мелких частиц пыли, делая воздух в помещении чистым и устраняя аллергены.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Фильтрация
Удобство использования
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