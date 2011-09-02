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  • Профессиональная уборка Профессиональная уборка Профессиональная уборка

    Marathon Безмешковый пылесос

    FC9205/01

    Профессиональная уборка

    Безмешковый пылесос Marathon с новой технологией циклонной фильтрации от Philips гарантирует постоянную мощность всасывания. Особый дизайн и мотор 2200 Вт обеспечивают самую высокую мощность всасывания среди пылесосов этого типа.

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    Marathon Безмешковый пылесос

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    Профессиональная уборка

    С мощным непрерывным всасыванием

    • 2200 Вт
    • Мощность всасывания 400 Вт
    • Фильтр HEPA 13
    Высокопроизводительный циклонный фильтр для долгой мощности всасывания

    Высокопроизводительный циклонный фильтр для долгой мощности всасывания

    Технология Cyclone Filter поддерживает высокий уровень всасывающего усилия пылесоса Marathon, в то время как обычные пылесосы быстро теряют мощность после заполнения фильтров.

    2200 Вт, максимальная мощность всасывания 400 Вт

    2200 Вт, максимальная мощность всасывания 400 Вт

    2200 Вт, максимальная мощность всасывания 400 Вт

    Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

    Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

    Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

    Радиус действия пылесоса составляет 11 м, что позволяет убирать большее пространство с меньшими усилиями

    Радиус действия пылесоса составляет 11 м, что позволяет убирать большее пространство с меньшими усилиями

    Большой радиус действия пылесоса Philips обеспечивает удобство во время уборки.

    Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 с уровнем фильтрации 99,95 %

    Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 с уровнем фильтрации 99,95 %

    Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 удерживает не менее 99,95 % мелких частиц пыли, делая воздух в помещении чистым и устраняя аллергены.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Маленькая насадка
      Хранение аксессуаров
      На рукоятке

    • Дизайн

      Цвет
      Ярко-красный

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      7,2  kg

    • Фильтрация

      Выходной фильтр
      Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
      HEPA Air Seal
      Да

    • Удобство использования

      Радиус действия
      11  m
      Соединительная деталь трубки
      Кнопка
      Ручка для переноски
      Верхняя и передняя
      Регулятор мощности
      Электронный переключатель включения
      Тип трубки
      Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
      Тип колес
      Резиновые

    Badge-D2C

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