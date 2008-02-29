FC9210/01
Профессиональная уборка
Безмешковый пылесос Marathon с новой технологией циклонной фильтрации от Philips гарантирует постоянную мощность всасывания. Особый дизайн и мотор 2000 Вт обеспечивают самую высокую мощность всасывания среди пылесосов этого типа.Узнать обо всех преимуществах
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Мощный мотор пылесоса Marathon (2000 Вт) обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди пылесосов данной категории. А эффективная конструкция делает этот пылесос практически бесшумным.
Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!
Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
Технология Cyclone Filter поддерживает высокий уровень всасывающего усилия пылесоса Marathon, в то время как обычные пылесосы быстро теряют мощность после заполнения фильтров.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Фильтрация
Удобство использования
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