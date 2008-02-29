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  • Профессиональная уборка Профессиональная уборка Профессиональная уборка

    Marathon Безмешковый пылесос

    FC9210/01

    Профессиональная уборка

    Безмешковый пылесос Marathon с новой технологией циклонной фильтрации от Philips гарантирует постоянную мощность всасывания. Особый дизайн и мотор 2000 Вт обеспечивают самую высокую мощность всасывания среди пылесосов этого типа.

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    Marathon Безмешковый пылесос

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    Профессиональная уборка

    Мощное непрерывное всасывание

    • 2000 Вт
    • Мощность всасывания 350 Вт
    • Моющийся фильтр HEPA 13
    Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

    Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

    Мощный мотор пылесоса Marathon (2000 Вт) обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди пылесосов данной категории. А эффективная конструкция делает этот пылесос практически бесшумным.

    Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

    Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

    Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

    Уборка большей площади с меньшими усилиями

    Уборка большей площади с меньшими усилиями

    Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.

    Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

    Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

    Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

    Высокопроизводительный циклонный фильтр для долгой мощности всасывания

    Технология Cyclone Filter поддерживает высокий уровень всасывающего усилия пылесоса Marathon, в то время как обычные пылесосы быстро теряют мощность после заполнения фильтров.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Маленькая насадка
      Хранение аксессуаров
      На рукоятке

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      7,2  kg

    • Фильтрация

      Выходной фильтр
      Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
      Фильтр HEPA AirSeal
      Да

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      Кнопка
      Радиус действия
      10  m
      Ручка для переноски
      Верхняя и передняя
      Тип трубки
      Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
      Регулятор мощности
      Электронный переключатель включения
      Тип колес
      Резиновые

    Badge-D2C

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