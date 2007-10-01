FC9229/01
Работает больше и дольше
Пылесос серии Marathon демонстрирует высокую производительность благодаря системе автоматической очистки фильтра.Узнать обо всех преимуществах
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После каждой очистки простым нажатием кнопки активируется барабанная система очистки, тщательно вытряхивающая пыль из фильтра в пылесборник. Теперь поток воздуха не задерживается пылью в фильтре, и мощность всасывания почти такая же, как была при первом включении.
Двигатель этого пылесоса мощностью 2000 Ватт создает мощность всасывания до 400 Ватт и обеспечивает идеальную степень очистки.
Удобный пульт ДУ для регулировки мощности всасывания — простое управление одним нажатием и избавление от необходимости наклоняться.
Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
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