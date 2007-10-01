Фильтр AutoClean оптимизирует мощность всасывания

После каждой очистки простым нажатием кнопки активируется барабанная система очистки, тщательно вытряхивающая пыль из фильтра в пылесборник. Теперь поток воздуха не задерживается пылью в фильтре, и мощность всасывания почти такая же, как была при первом включении.