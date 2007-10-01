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  • Работает больше и дольше Работает больше и дольше Работает больше и дольше

    Marathon Безмешковый пылесос

    FC9229/01

    Работает больше и дольше

    Пылесос серии Marathon демонстрирует высокую производительность благодаря системе автоматической очистки фильтра.

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    Marathon Безмешковый пылесос

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    Работает больше и дольше

    Самоочищающийся фильтр — мешки для пыли не нужны

    • 2000 Вт
    • Уборка шерсти
    Фильтр AutoClean оптимизирует мощность всасывания

    Фильтр AutoClean оптимизирует мощность всасывания

    После каждой очистки простым нажатием кнопки активируется барабанная система очистки, тщательно вытряхивающая пыль из фильтра в пылесборник. Теперь поток воздуха не задерживается пылью в фильтре, и мощность всасывания почти такая же, как была при первом включении.

    Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

    Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

    Двигатель этого пылесоса мощностью 2000 Ватт создает мощность всасывания до 400 Ватт и обеспечивает идеальную степень очистки.

    Удобный пульт ДУ для регулировки мощности всасывания

    Удобный пульт ДУ для регулировки мощности всасывания

    Удобный пульт ДУ для регулировки мощности всасывания — простое управление одним нажатием и избавление от необходимости наклоняться.

    Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

    Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

    Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

    Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

    Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

    Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

    Фильтр HEPA Ultra Clean Air 13, 99.95% фильтрации

    Фильтр HEPA Ultra Clean Air 13, 99.95% фильтрации

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Маленькая насадка
      Хранение аксессуаров
      На рукоятке
      Дополнительная насадка
      Турбо-щетка

    • Дизайн

      Цвет
      Императорский багряный

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      7,5  kg

    • Фильтрация

      Выходной фильтр
      Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      Кнопка
      Особые функции
      Пульт управления (инфракрасный)
      Радиус действия
      12  m
      Ручка для переноски
      Верхняя и передняя
      Тип трубки
      Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
      Тип колес
      Резиновые

    Badge-D2C

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