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SilentStar

Мешковый пылесос

FC9304/01
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    SilentStar Мешковый пылесос

    FC9304/01
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      Мощный мотор, минимум шума

      Эффективная уборка, бережное отношение к вашему слуху

      • Eco
      • Насадка SilentSeal
      • Моющийся фильтр HEPA 13
      • Паркет
      Отличные результаты и низкий уровень шума благодаря насадке SilentSeal

      Отличные результаты и низкий уровень шума благодаря насадке SilentSeal

      Насадка SilentSeal позволяет достичь великолепных результатов очистки от пыли при низком уровне шума. Эффективный поток воздуха улучшает качество очистки. Технология WesselWerk.

      Аэродинамический воздушный канал сокращает уровень шума до 70 дБ

      Аэродинамический воздушный канал сокращает уровень шума до 70 дБ

      Точная настройка воздушного канала обеспечивает плавный выход потока воздуха из пылесоса, что препятствует образованию шума. Дополнительно предусмотрена подвеска мотора, позволяющая сократить вибрацию.

      HD-мотор мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания 2000 Вт*

      HD-мотор мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания 2000 Вт*

      Высокоэффективный HD-мотор (высокой плотности) мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания до 400 Вт, что означает снижение энергопотребления на 30% при том же результате очистки, что и у прибора мощностью 2000 Вт.*

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

      Две удобные ручки для комфортной работы

      Две удобные ручки для комфортной работы

      Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        500 x 290 x 250 mm
        цвет
        Темно-лиловый
        Воздушный поток (макс)
        42 л/с
        Входная мощность (IEC)
        1250 W
        Входная мощность (макс)
        1250 W
        Уровень шума (Lc IEC)
        70 dB
        Weight of product
        6,8 kg
        Вакуум (макс)
        32 kPa
        Мощность всасывания (макс.)
        400 W

      • Простота использования

        Длина шнура
        8 m
        Радиус действия
        11 m
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Carrying handle
        Верхняя и передняя
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Wheel type
        Резина
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да

      • Насадки и аксессуары

        Хранение аксессуаров
        На рукоятке
        Accessories included
        • Щетка
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Additional nozzle
        Насадка для паркета
        Standard nozzle
        Насадка SilentSeal для минимального уровня шума

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Packaging
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

      • Фильтрация

        HEPA Air Seal
        Да
        Вместительность пылесборника
        3.5 l
        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

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            • Измерения компании Philips; 2010 г.