FC9304/01
Мощный мотор, минимум шума
Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и невероятно тихо.Узнать обо всех преимуществах
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Насадка SilentSeal позволяет достичь великолепных результатов очистки от пыли при низком уровне шума. Эффективный поток воздуха улучшает качество очистки. Технология WesselWerk.
Точная настройка воздушного канала обеспечивает плавный выход потока воздуха из пылесоса, что препятствует образованию шума. Дополнительно предусмотрена подвеска мотора, позволяющая сократить вибрацию.
Высокоэффективный HD-мотор (высокой плотности) мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания до 400 Вт, что означает снижение энергопотребления на 30% при том же результате очистки, что и у прибора мощностью 2000 Вт.*
Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!
Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.
Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Экологическая безопасность
Фильтрация
Удобство использования
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