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  • Мощный мотор, минимум шума Мощный мотор, минимум шума Мощный мотор, минимум шума

    SilentStar Мешковый пылесос

    FC9304/01

    Мощный мотор, минимум шума

    Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и невероятно тихо.

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    SilentStar Мешковый пылесос

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    Мощный мотор, минимум шума

    Эффективная уборка, бережное отношение к вашему слуху

    • Eco
    • Насадка SilentSeal
    • Моющийся фильтр HEPA 13
    • Паркет
    Отличные результаты и низкий уровень шума благодаря насадке SilentSeal

    Отличные результаты и низкий уровень шума благодаря насадке SilentSeal

    Насадка SilentSeal позволяет достичь великолепных результатов очистки от пыли при низком уровне шума. Эффективный поток воздуха улучшает качество очистки. Технология WesselWerk.

    Аэродинамический воздушный канал сокращает уровень шума до 70 дБ

    Аэродинамический воздушный канал сокращает уровень шума до 70 дБ

    Точная настройка воздушного канала обеспечивает плавный выход потока воздуха из пылесоса, что препятствует образованию шума. Дополнительно предусмотрена подвеска мотора, позволяющая сократить вибрацию.

    HD-мотор мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания 2000 Вт*

    HD-мотор мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания 2000 Вт*

    Высокоэффективный HD-мотор (высокой плотности) мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания до 400 Вт, что означает снижение энергопотребления на 30% при том же результате очистки, что и у прибора мощностью 2000 Вт.*

    Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

    Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

    Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

    Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

    Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

    Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

    Две удобные ручки для комфортной работы

    Две удобные ручки для комфортной работы

    Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка SilentSeal для минимального уровня шума
      Аксессуары в комплекте
      • Щетка
      • Щелевая насадка
      • Маленькая насадка
      Хранение аксессуаров
      На рукоятке
      Дополнительная насадка
      Насадка для паркета

    • Дизайн

      Цвет
      Темно-лиловый

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      500 x 290 x 250  mm
      Вес изделия
      6,8  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Фильтрация

      Тип мешка для пыли
      s-bag
      Выходной фильтр
      Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
      HEPA Air Seal
      Да

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      Кнопка
      Радиус действия
      11  m
      Ручка для переноски
      Верхняя и передняя
      Тип трубки
      Металлическая телескопическая трубка из двух частей
      Регулятор мощности
      Электронный переключатель включения
      Индикатор заполнения мешка для пыли
      Да
      Тип колес
      Резиновые
      Кассета Clean Comfort
      Да

    Badge-D2C

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    • Измерения компании Philips; 2010 г.

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