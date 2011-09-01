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  • Необычайно мощный и удивительно тихий Необычайно мощный и удивительно тихий Необычайно мощный и удивительно тихий

    SilentStar Мешковый пылесос

    FC9310/02

    Необычайно мощный и удивительно тихий

    Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и очень тихо.

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    SilentStar Мешковый пылесос

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    Необычайно мощный и удивительно тихий

    Эффективная уборка, бережное отношение к вашему слуху

    • 2000 Вт
    • Насадка SilentSeal
    • Моющийся фильтр HEPA 13
    Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

    Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 450 Вт

    Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 450 Вт для идеальной очистки.

    Отличные результаты и низкий уровень шума благодаря насадке SilentSeal

    Отличные результаты и низкий уровень шума благодаря насадке SilentSeal

    Насадка SilentSeal позволяет достичь великолепных результатов очистки от пыли при низком уровне шума. Эффективный поток воздуха улучшает качество очистки. Технология WesselWerk.

    Шумоподавление до 73 дБ за счет аэродинамического воздушного канала

    Шумоподавление до 73 дБ за счет аэродинамического воздушного канала

    Точная настройка воздушного канала обеспечивает плавный выход потока воздуха из пылесоса, что препятствует образованию шума. Дополнительно предусмотрена подвеска мотора, позволяющая сократить вибрацию.

    Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

    Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

    Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

    Две удобные ручки для комфортной работы

    Две удобные ручки для комфортной работы

    Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

    Знак качества ECARF за проверенную эффективность

    Знак качества ECARF за проверенную эффективность

    Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.

    • Насадки и аксессуары

      Аксессуары в комплекте
      • Щетка
      • Щелевая насадка
      • Маленькая насадка
      Стандартная насадка
      Насадка SilentSeal для минимального уровня шума
      Хранение аксессуаров
      На рукоятке

    • Дизайн

      цвет
      Глубокий черный

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      500 x 290 x 250  миллиметра
      Вес изделия
      6,8  кг

    • Забота об окружающей среде

      Упаковка
      изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
      Инструкция по эксплуатации
      из 100 % переработанной бумаги

    • Высокое качество

      Входная мощность (IEC)
      1800  Вт
      Входная мощность (макс)
      2000  Вт
      Уровень шума (Lc IEC)
      73  дБ
      Мощность всасывания (макс.)
      450  Вт
      Вакуум (макс)
      34  кПа
      Воздушный поток (макс)
      50  л/с

    • Фильтрация

      Вместительность пылесборника
      3.5  л
      Тип мешка для пыли
      s-bag
      Выходной фильтр
      Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
      HEPA Air Seal
      Да

    • Простота использования

      Соединительная деталь трубки
      Легкое отсоединение
      Радиус действия
      11  м
      Длина шнура
      8  м
      Ручка для переноски
      Верхняя и передняя
      Регулятор мощности
      Электронный переключатель включения
      Тип трубки
      Металлическая телескопическая трубка из двух частей
      Индикатор заполнения мешка для пыли
      Да
      Тип колес
      Резина
      Кассета Clean Comfort
      Да

    Badge-D2C

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