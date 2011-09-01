Знак качества ECARF за проверенную эффективность

Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.