FC9310/02
Необычайно мощный и удивительно тихий
Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и очень тихо.Узнать обо всех преимуществах
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Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 450 Вт для идеальной очистки.
Насадка SilentSeal позволяет достичь великолепных результатов очистки от пыли при низком уровне шума. Эффективный поток воздуха улучшает качество очистки. Технология WesselWerk.
Точная настройка воздушного канала обеспечивает плавный выход потока воздуха из пылесоса, что препятствует образованию шума. Дополнительно предусмотрена подвеска мотора, позволяющая сократить вибрацию.
Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!
Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.
Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Забота об окружающей среде
Высокое качество
Фильтрация
Простота использования
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