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PowerPro Compact

Безмешковый пылесос

FC9330/09
Общая оценка / 5
2 награды
  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли Собирает 99,9 %* мелкой пыли Собирает 99,9 %* мелкой пыли
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    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    FC9330/09
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Собирает 99,9 %* мелкой пыли

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    Собирает 99,9 %* мелкой пыли

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

    Собирает 99,9 %* мелкой пыли

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    Собирает 99,9 %* мелкой пыли

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки. Узнать обо всех преимуществах

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      Собирает 99,9 %* мелкой пыли

      Гигиеничная очистка одной рукой

      • 900 Вт
      • PowerCyclone 5
      • Фильтр Allergy H13
      Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

      Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

      Мотор высокой мощности 900 Вт обеспечивает мощное всасывание для эффективной уборки.

      Собирает 99,9 % пыли* для эффективной очистки

      Собирает 99,9 % пыли* для эффективной очистки

      Насадка TriActive и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли*.

      PowerCyclone 5 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

      PowerCyclone 5 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

      Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.

      Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

      Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

      Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

      Компактность и небольшой вес для удобной переноски

      Компактность и небольшой вес для удобной переноски

      Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

      Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

      Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

      Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13**.

      Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

      Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

      Элементы соединения ActiveLock позволяют устанавливать насадки на телескопическую трубку одним движением.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Комплект для замены фильтра
        FC8010/02
        Уровень интенсивности звука
        76 dB
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        525 x 320 x 315 mm
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        410 x 281 x 247 mm
        Вакуум (макс)
        16,8 kPa
        цвет
        Красный цвет "Монца"
        Воздушный поток (макс)
        27,8 l/s
        Входная мощность (IEC)
        750 W
        Входная мощность (макс)
        900 W
        Вес изделия
        4,5 kg

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Передний
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Длина шнура
        6 m
        Радиус действия
        9 m
        Тип колес
        Пластик

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Встроенная щетка
        Хранение аксессуаров
        На защелке трубки
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        1,5 l
        Фильтр защиты электродвигателя
        Моющийся фильтр
        Выходной фильтр
        Фильтр Allergy H13
        Уровень фильтрации
        Уровень HEPA13**

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            • Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).
            • * Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.