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  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли Собирает 99,9 %* мелкой пыли Собирает 99,9 %* мелкой пыли

    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    FC9330/09

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    Собирает 99,9 %* мелкой пыли

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой TriActive, располагающей сразу 3 функциями уборки.

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    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

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    Собирает 99,9 %* мелкой пыли

    Высокая эффективность уборки с энергоэффективным мотором

    • Насадка TriActive
    • PowerCyclone 5
    • Фильтр Allergy H13
    Мотор 900 Вт для мощного всасывания

    Мотор 900 Вт для мощного всасывания

    Мотор высокой мощности 900 Вт обеспечивает мощное всасывание для эффективной уборки.

    Собирает 99,9 % пыли* для эффективной очистки

    Собирает 99,9 % пыли* для эффективной очистки

    Насадка TriActive и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли*.

    PowerCyclone 5 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

    PowerCyclone 5 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

    Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

    Компактность и небольшой вес для удобной переноски

    Компактность и небольшой вес для удобной переноски

    Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

    Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

    Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

    Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13**.

    Встроенная мягкая щетка

    Встроенная мягкая щетка

    Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

    Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

    Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

    Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

    Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

    Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

    Элементы соединения ActiveLock позволяют устанавливать насадки на телескопическую трубку одним движением.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Встроенная щетка
      Хранение аксессуаров
      На защелке трубки

    • Совместимость

      Подходящий фильтр
      FC8010/02

    • Дизайн

      Цвет
      Красный цвет "Монца"

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      525 x 320 x 315  mm
      Размеры изделия (ДхШхВ)
      410 x 281 x 247  mm
      Вес изделия
      4,7  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      100 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Производительность

      Входная мощность (IEC)
      750  W
      Воздушный поток (макс)
      27,8  l/s
      Уровень интенсивности звука
      76  dB
      Вакуум (макс)
      16,8  kPa
      Входная мощность (макс)
      900  W
      Уровень шума
      76 дБ

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      1,5  L
      Выходной фильтр
      Фильтр Allergy H13
      Фильтр защиты электродвигателя
      Моющийся фильтр
      Уровень фильтрации
      Уровень HEPA13**

    • Удобство использования

      Радиус действия
      9  m
      Ручка для переноски
      Спереди
      Длина шнура
      6  m
      Тип трубки
      Металлическая телескопическая трубка из двух частей
      Тип колес
      Пластик

    Badge-D2C

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    • Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).
    • *Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.

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