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PowerPro Compact

Безмешковый пылесос

FC9350/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5 Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5 Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
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    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    FC9350/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean. Узнать обо всех преимуществах

    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean. Узнать обо всех преимуществах

    Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean. Узнать обо всех преимуществах

    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean. Узнать обо всех преимуществах

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      Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

      Компактный, но мощный

      • 1800 Вт
      • PowerCyclone 5
      • Фильтр Allergy H13
      Долговечный мотор 1800 Вт с высокой мощностью всасывания

      Долговечный мотор 1800 Вт с высокой мощностью всасывания

      Долговечный мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания до 360 Вт для тщательной очистки.

      PowerCyclone 5 стабильно поддерживает высокую производительность

      PowerCyclone 5 стабильно поддерживает высокую производительность

      Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.

      Насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку всех напольных покрытий

      Насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку всех напольных покрытий

      Насадка MultiClean предназначена для плотного контакта с полом, что обеспечивает тщательную уборку любых напольных покрытий.

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

      Компактность и небольшой вес для удобной переноски

      Компактность и небольшой вес для удобной переноски

      Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

      Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

      Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

      Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13**.

      Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

      Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

      Элементы соединения ActiveLock позволяют устанавливать насадки на телескопическую трубку одним движением.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        37  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1600  Вт
        Входная мощность (макс)
        1800  Вт
        Уровень интенсивности звука
        82  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        360  Вт
        Вакуум (макс)
        33  кПа

      • Простота использования

        Радиус действия
        9  м
        Ручка для переноски
        Передний
        Длина шнура
        6  м
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Металл
        Соединительная деталь трубки
        ActiveLock

      • Дизайн

        цвет
        Глубокий черный

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        1,5  л
        Выходной фильтр
        Фильтр Allergy H13
        Фильтр защиты электродвигателя
        Моющийся фильтр
        Уровень фильтрации
        Уровень HEPA13**

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Встроенная щетка
        Хранение аксессуаров
        На защелке трубки
        Стандартная насадка
        Насадка MultiClean

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        410 x 281 x 247  миллиметра
        Вес изделия
        4,5  кг
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        525 x 320 x 315  миллиметра

      • Аксессуары

        Комплект для замены фильтра
        FC8010/02

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            • По сравнению с PowerPro Compact FC8471/01
            • * Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.