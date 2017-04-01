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    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    FC9350/01

    Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean.

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    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

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    Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

    Компактный, но мощный

    • 1800 Вт
    • PowerCyclone 5
    • Фильтр Allergy H13
    Долговечный мотор 1800 Вт с высокой мощностью всасывания

    Долговечный мотор 1800 Вт с высокой мощностью всасывания

    Долговечный мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания до 360 Вт для тщательной очистки.

    PowerCyclone 5 стабильно поддерживает высокую производительность

    PowerCyclone 5 стабильно поддерживает высокую производительность

    Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.

    Насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку всех напольных покрытий

    Насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку всех напольных покрытий

    Насадка MultiClean предназначена для плотного контакта с полом, что обеспечивает тщательную уборку любых напольных покрытий.

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

    Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

    Компактность и небольшой вес для удобной переноски

    Компактность и небольшой вес для удобной переноски

    Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

    Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

    Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

    Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

    Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

    Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

    Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13**.

    Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

    Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

    Элементы соединения ActiveLock позволяют устанавливать насадки на телескопическую трубку одним движением.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Цвет
      Глубокий черный
      Тип продукта
      Безмешковый пылесос
      Уровень шума (стандартный)
      82 дБ
      Мощность всасывания
      360 Вт
      Емкость пылесборника
      1,5 л
      Гарантия
      2 г
      Радиус действия
      9 м
      Входная мощность (IEC)
      1600 Вт
      Входная мощность (макс)
      1800 Вт
      Фильтр защиты электродвигателя
      Моющийся фильтр
      Выходной фильтр
      HEPA: фильтрует >99,9 %
      Соединительная деталь трубки
      ActiveLock
      Ручка для переноски
      Спереди
      Регулятор мощности
      Нет
      Тип трубки
      Металлическая, телескопическая, из двух частей
      Тип колес
      Резиновые
      Хранение аксессуаров
      Защелка трубки
      Парковочное положение
      По вертикали и по горизонтали
      Технология
      PowerCyclone 5
      Длина шнура
      6 м

    • Дизайн

      Экологичная упаковка
      100 % переработанных материалов

    • Аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка MultiClean
      Аксессуары в комплекте
      Встроенная щетка, щелевая насадка

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      410 мм
      Ширина изделия
      275 мм
      Высота изделия
      250 мм
      Длина упаковки
      360 мм
      Ширина упаковки
      300 мм
      Высота упаковки
      490 мм
      Вес в упаковке
      7,74 кг
      Вес продукта
      4,8 кг

    • Совместимость

      Связанные аксессуары 1
      Совместимый фильтр, вариант FC8010/02

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220-230 В
      Частота
      50–60 Гц

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    • Срок службы

      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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    • По сравнению с PowerPro Compact FC8471/01
    • *Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.

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