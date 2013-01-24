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PowerPro Compact

Безмешковый пылесос

FC9350/01
Общая оценка / 5
3 награды
  • Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5 Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5 Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5
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    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    FC9350/01
    Общая оценка / 5
    3 награды

    Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean. Узнать обо всех преимуществах

    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean. Узнать обо всех преимуществах

    Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean. Узнать обо всех преимуществах

    PowerPro Compact Безмешковый пылесос

    Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

    Безмешковый пылесос Philips 3000 Series — это компактный дизайн и производительность премиум-класса. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией PowerCyclone 5 и насадкой MultiClean. Узнать обо всех преимуществах

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      Более высокая мощность всасывания* благодаря PowerCyclone 5

      Компактный, но мощный

      • 1800 Вт
      • PowerCyclone 5
      • Фильтр Allergy H13
      Долговечный мотор 1800 Вт с высокой мощностью всасывания

      Долговечный мотор 1800 Вт с высокой мощностью всасывания

      Долговечный мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания до 360 Вт для тщательной очистки.

      PowerCyclone 5 стабильно поддерживает высокую производительность

      PowerCyclone 5 стабильно поддерживает высокую производительность

      Технология PowerCyclone 5 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания высокой производительности и мощности.

      Насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку всех напольных покрытий

      Насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку всех напольных покрытий

      Насадка MultiClean предназначена для плотного контакта с полом, что обеспечивает тщательную уборку любых напольных покрытий.

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

      Компактность и небольшой вес для удобной переноски

      Компактность и небольшой вес для удобной переноски

      Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

      Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

      Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

      Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает &gt;99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13**.

      Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

      Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разнообразные задачи

      Элементы соединения ActiveLock позволяют устанавливать насадки на телескопическую трубку одним движением.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Уровень интенсивности звука
        82 дБ
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        410 x 281 x 247 mm
        Комплект для замены фильтра
        FC8010/02
        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        525 x 320 x 315 mm
        цвет
        Глубокий черный
        Входная мощность (IEC)
        1600 W
        Воздушный поток (макс)
        37 л/с
        Вакуум (макс)
        33 kPa
        Мощность всасывания (макс.)
        360 W
        Входная мощность (макс)
        1800 W
        Вес изделия
        4,5 kg

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Передний
        Соединительная деталь трубки
        ActiveLock
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Длина шнура
        6 m
        Радиус действия
        9 m
        Тип колес
        Пластик

      • Насадки и аксессуары

        Хранение аксессуаров
        На защелке трубки
        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Встроенная щетка
        Стандартная насадка
        Насадка MultiClean

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        1,5 л
        Фильтр защиты электродвигателя
        Моющийся фильтр
        Выходной фильтр
        Фильтр Allergy H13
        Уровень фильтрации
        Уровень HEPA13**

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          • По сравнению с PowerPro Compact FC8471/01
          • * Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.