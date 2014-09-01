FC9912/01
Самая высокая мощность всасывания*
Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro Ultimate обеспечивает непревзойденные результаты уборки. Технология PowerCyclone 7 предназначена для эффективного разделения пыли и воздуха. Насадка TriActive+ подходит для уборки любых типов напольных покрытий.Узнать обо всех преимуществах
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Аэродинамическая конструкция PowerCyclone 7 сокращает сопротивление воздуха и обеспечивает идеальные результаты уборки в три этапа: 1) Благодаря прямой и широкой воронке на входе поток воздуха поступает в камеру PowerCyclone. 2) Воздуховод изогнутой формы ускоряет воздушный поток в циклонной камере. 3) В верхней части вихревого потока выходные лопасти эффективно отделяют пыль от воздуха.
Новая насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий удаляет пыль и мусор одним движением. Уникальная Z-образная форма направляет пыль и крупный мусор непосредственно в воздушный канал. Боковые воздушные каналы выполняют эффективную очистку плинтусов. Больше нет необходимости приподнимать насадку, чтобы собрать крупный мусор и добиться идеальной чистоты твердых напольных покрытий.
Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 удерживает не менее 99,95 % мелких частиц пыли, делая воздух в помещении чистым и устраняя аллергены.
Насадка TriActive+ выполняет 3 действия одновременно: 1) благодаря особой конструкции она аккуратно приподнимает ворс ковра, чтобы собрать пыль даже с самых глубоких слоев; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) удаляет пыль и грязь вдоль мебели и стен с помощью щеток, расположенных с двух сторон.
Специально разработанная инновационная технология не дает образоваться облаку пыли. Пыль остается на дне контейнера, а не выбрасывается в воздух. Открывая контейнер, вы можете быть уверены, что пыль останется внутри.
На одной стороне контейнера имеется носик, благодаря которому можно аккуратно выбросить пыль.
Управление мощностью на рукоятке обеспечивает маневренность насадки во время уборки труднодоступных мест. Встроенный пульт дистанционного управления позволяет увеличивать, уменьшать мощность или отключать пылесос.
Удерживает >99,95 % мелкой пыли, включая аллергены и частицы-раздражители, такие как пыльца и пылевые клещи. Разработано с учетом особых потребностей людей, страдающих от аллергии, а также для людей, которым требуется высокий уровень фильтрации.
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