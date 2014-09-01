Ключевые слова для поиска

  • Самая высокая мощность всасывания* Самая высокая мощность всасывания* Самая высокая мощность всасывания*

    PowerPro Ultimate Безмешковый пылесос

    FC9912/01

    Самая высокая мощность всасывания*

    Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro Ultimate обеспечивает непревзойденные результаты уборки. Технология PowerCyclone 7 предназначена для эффективного разделения пыли и воздуха. Насадка TriActive+ подходит для уборки любых типов напольных покрытий.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerPro Ultimate Безмешковый пылесос

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Самая высокая мощность всасывания*

    Легкая очистка контейнера для пыли

    • 2400 Вт
    • PowerCyclone 7
    • Фильтр HEPA 13
    • Насадка TriActive Z*
    PowerCyclone 7 помогает дольше поддерживать максимальную мощность всасывания

    PowerCyclone 7 помогает дольше поддерживать максимальную мощность всасывания

    Аэродинамическая конструкция PowerCyclone 7 сокращает сопротивление воздуха и обеспечивает идеальные результаты уборки в три этапа: 1) Благодаря прямой и широкой воронке на входе поток воздуха поступает в камеру PowerCyclone. 2) Воздуховод изогнутой формы ускоряет воздушный поток в циклонной камере. 3) В верхней части вихревого потока выходные лопасти эффективно отделяют пыль от воздуха.

    Насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий собирает пыль и крупный мусор

    Насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий собирает пыль и крупный мусор

    Новая насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий удаляет пыль и мусор одним движением. Уникальная Z-образная форма направляет пыль и крупный мусор непосредственно в воздушный канал. Боковые воздушные каналы выполняют эффективную очистку плинтусов. Больше нет необходимости приподнимать насадку, чтобы собрать крупный мусор и добиться идеальной чистоты твердых напольных покрытий.

    Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 с уровнем фильтрации 99,95 %

    Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 с уровнем фильтрации 99,95 %

    Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 удерживает не менее 99,95 % мелких частиц пыли, делая воздух в помещении чистым и устраняя аллергены.

    Новая насадка "3 в 1" TriActive+ собирает крупные и мелкие частички пыли

    Новая насадка "3 в 1" TriActive+ собирает крупные и мелкие частички пыли

    Насадка TriActive+ выполняет 3 действия одновременно: 1) благодаря особой конструкции она аккуратно приподнимает ворс ковра, чтобы собрать пыль даже с самых глубоких слоев; 2) широкое отверстие на передней части насадки собирает крупный мусор; 3) удаляет пыль и грязь вдоль мебели и стен с помощью щеток, расположенных с двух сторон.

    Технология NanoClean для удобного удаления пыли и грязи

    Технология NanoClean для удобного удаления пыли и грязи

    Специально разработанная инновационная технология не дает образоваться облаку пыли. Пыль остается на дне контейнера, а не выбрасывается в воздух. Открывая контейнер, вы можете быть уверены, что пыль останется внутри.

    Удобный контейнер для сбора пыли позволяет без труда выбросить скопившийся мусор

    Удобный контейнер для сбора пыли позволяет без труда выбросить скопившийся мусор

    На одной стороне контейнера имеется носик, благодаря которому можно аккуратно выбросить пыль.

    Элемент управления мощностью расположен на рукоятке — не нужно наклоняться для переключения режимов

    Элемент управления мощностью расположен на рукоятке — не нужно наклоняться для переключения режимов

    Управление мощностью на рукоятке обеспечивает маневренность насадки во время уборки труднодоступных мест. Встроенный пульт дистанционного управления позволяет увеличивать, уменьшать мощность или отключать пылесос.

    Уровень фильтрации фильтра HEPA 13* позволяет удерживать >99,95% мелкой пыли

    Удерживает >99,95 % мелкой пыли, включая аллергены и частицы-раздражители, такие как пыльца и пылевые клещи. Разработано с учетом особых потребностей людей, страдающих от аллергии, а также для людей, которым требуется высокий уровень фильтрации.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive+
      Аксессуары в комплекте
      • Щетка "2 в 1"/малая насадка
      • Щелевая насадка
      Дополнительная насадка
      Насадка TriActiveZ

    • Дизайн

      Цвет
      Ярко-медный

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      595 x 400 x 352  mm
      Размеры изделия (ДхШхВ)
      506 x 310 x 317  mm
      Вес изделия
      6,3  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Производительность

      Уровень интенсивности звука
      <77  dB
      Входная мощность (макс)
      2400  W
      Мощность всасывания (макс.)
      450  W

    • Фильтрация

      Выходной фильтр
      Фильтр HEPA13
      Фильтр защиты электродвигателя
      Долговечный моющийся фильтр

    • Удобство использования

      Радиус действия
      11  m
      Ручка для переноски
      Верхняя и передняя
      Тип трубки
      Телескопическая алюминиевая трубка из 2 частей

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • *Среди всех безмешковых пылесосов Philips; протестировано независимым институтом тестирования в соответствии со стандартом EN 60312-1/2013, февраль/апрель 2014 г.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.