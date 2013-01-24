Высокая производительность благодаря PowerCyclone 8

Philips PowerPro Ultimate выводит нашу мощную систему вихревой фильтрации на новый уровень и обеспечивает простую очистку любых напольных покрытий — как жестких, так и ковровых. Источники света, расположенные на насадке, помогают обнаружить пыль, а во время перерыва от работы пылесос переходит в режим ожидания. Узнать обо всех преимуществах