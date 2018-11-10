FC9932/09
Высокая производительность благодаря PowerCyclone 8
Philips PowerPro Ultimate выводит нашу мощную систему вихревой фильтрации на новый уровень и обеспечивает простую очистку любых напольных покрытий — как жестких, так и ковровых. Источники света, расположенные на насадке, помогают обнаружить пыль, а во время перерыва от работы пылесос переходит в режим ожидания.Узнать обо всех преимуществах
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Наша эксклюзивная светодиодная насадка TriActive LED позволяет увидеть и очищает незаметную пыль с помощью технологии подсветки пола. Уникальные резиновые заслонки предотвращают попадание спутавшихся волос в насадку без щеток.
Интеллектуальная технология автоматически останавливает работу пылесоса, если вы сделали паузу, чтобы передвинуть мебель или ответить на звонок, что позволяет снизить уровень шума и энергопотребление.
Система фильтрации воздуха удерживает более 99,9% мелкой пыли — включая пыльцу, пылевых клещей и шерсть животных — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности.
Эргономичная форма носика позволяет без труда опустошать контейнер для пыли.
Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13*.
CarpetClean идеально подходит для глубокой очистки ковров. Эта насадка подойдет для глубокой очистки ковров и имеет высокие показатели улавливания пыли на мягких напольных покрытиях.
Первоклассная технология PowerCyclone 8 ускоряет поток воздуха в циклонной камере для отделения частиц пыли. Мощный вихревой поток повышает эффективность работы для непревзойденных результатов уборки.
Используйте насадку CarpetClean для глубокой очистки даже самых жестких ковров и удаления пыли с мягких напольных покрытий.
Первоклассная технология PowerCyclone 8 быстро ускоряет поток воздуха в циклонной камере для отделения частиц пыли. Мощный вихревой поток повышает эффективность работы для непревзойденных результатов уборки.
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Дизайн
Вес и габариты
Экологическая безопасность
Производительность
Фильтрация
Удобство использования
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