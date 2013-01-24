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PowerPro Ultimate

Безмешковый пылесос

FC9932/09
Общая оценка / 5
2 награды
  • Высокая производительность благодаря PowerCyclone 8 Высокая производительность благодаря PowerCyclone 8 Высокая производительность благодаря PowerCyclone 8
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    PowerPro Ultimate Безмешковый пылесос

    FC9932/09
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Высокая производительность благодаря PowerCyclone 8

    Philips PowerPro Ultimate выводит нашу мощную систему вихревой фильтрации на новый уровень и обеспечивает простую очистку любых напольных покрытий — как жестких, так и ковровых. Источники света, расположенные на насадке, помогают обнаружить пыль, а во время перерыва от работы пылесос переходит в режим ожидания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerPro Ultimate Безмешковый пылесос

    Высокая производительность благодаря PowerCyclone 8

    Philips PowerPro Ultimate выводит нашу мощную систему вихревой фильтрации на новый уровень и обеспечивает простую очистку любых напольных покрытий — как жестких, так и ковровых. Источники света, расположенные на насадке, помогают обнаружить пыль, а во время перерыва от работы пылесос переходит в режим ожидания. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая производительность благодаря PowerCyclone 8

    Philips PowerPro Ultimate выводит нашу мощную систему вихревой фильтрации на новый уровень и обеспечивает простую очистку любых напольных покрытий — как жестких, так и ковровых. Источники света, расположенные на насадке, помогают обнаружить пыль, а во время перерыва от работы пылесос переходит в режим ожидания. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PowerPro Ultimate Безмешковый пылесос

    Высокая производительность благодаря PowerCyclone 8

    Philips PowerPro Ultimate выводит нашу мощную систему вихревой фильтрации на новый уровень и обеспечивает простую очистку любых напольных покрытий — как жестких, так и ковровых. Источники света, расположенные на насадке, помогают обнаружить пыль, а во время перерыва от работы пылесос переходит в режим ожидания. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая производительность благодаря PowerCyclone 8

      Глубокая очистка с TriActive LED

      • Собирает 99,9 % пыли
      • 750 Вт
      • Фильтр Allergy H13
      Технология PowerCyclone 8 отделяет частицы пыли от воздуха

      Технология PowerCyclone 8 отделяет частицы пыли от воздуха

      Первоклассная технология PowerCyclone 8 ускоряет поток воздуха в циклонной камере для отделения частиц пыли. Мощный вихревой поток повышает эффективность работы для непревзойденных результатов уборки.

      Насадка со светодиодами TriActive LED позволяет увидеть и очищает незаметную пыль

      Насадка со светодиодами TriActive LED позволяет увидеть и очищает незаметную пыль

      Наша эксклюзивная светодиодная насадка TriActive LED позволяет увидеть и очищает незаметную пыль с помощью технологии подсветки пола. Уникальные резиновые заслонки предотвращают попадание спутавшихся волос в насадку без щеток.

      Автоматическое включение и выключение снижает уровень шума и повышает энергоэффективность

      Автоматическое включение и выключение снижает уровень шума и повышает энергоэффективность

      Интеллектуальная технология автоматически останавливает работу пылесоса, если вы сделали паузу, чтобы передвинуть мебель или ответить на звонок, что позволяет снизить уровень шума и энергопотребление.

      Противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % мелкой пыли

      Противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации воздуха удерживает более 99,9% мелкой пыли — включая пыльцу, пылевых клещей и шерсть животных — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности.

      Простое использование и очистка одной рукой

      Простое использование и очистка одной рукой

      Эргономичная форма носика позволяет без труда опустошать контейнер для пыли.

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает &gt;99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13*.

      CarpetClean для эффективной очистки мягких напольных покрытий

      CarpetClean для эффективной очистки мягких напольных покрытий

      CarpetClean идеально подходит для глубокой очистки ковров. Эта насадка подойдет для глубокой очистки ковров и имеет высокие показатели улавливания пыли на мягких напольных покрытиях.

      Технология PowerCyclone 8 отделяет частицы пыли от воздуха

      Технология PowerCyclone 8 отделяет частицы пыли от воздуха

      Первоклассная технология PowerCyclone 8 быстро ускоряет поток воздуха в циклонной камере для отделения частиц пыли. Мощный вихревой поток повышает эффективность работы для непревзойденных результатов уборки.

      Насадка CarpetClean для глубокой очистки ковровых покрытий

      Используйте насадку CarpetClean для глубокой очистки даже самых жестких ковров и удаления пыли с мягких напольных покрытий.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        595 x 400 x 352 mm
        Уровень интенсивности звука
        75 dB
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        506 x 310 x 317 mm
        цвет
        Denim blue
        Входная мощность (IEC)
        650 W
        Воздушный поток (макс)
        27 l/s
        Вакуум (макс)
        17 kPa
        Вес изделия
        6,2 kg

      • Простота использования

        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Соединительная деталь трубки
        SmartLock
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Длина шнура
        8 m
        Радиус действия
        11 m
        Тип колес
        Резина

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Щетка "2 в 1"/малая насадка
        Дополнительная насадка
        Насадка CarpetClean
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive LED

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        2,2 l
        Фильтр защиты электродвигателя
        Долговечный моющийся фильтр
        Выходной фильтр
        Фильтр Allergy H13
        Уровень фильтрации
        Уровень HEPA13**

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          • Результаты по сбору пыли в сравнении с 10 самыми продаваемыми безмешковыми пылесосами в Европе; протестировано на ковровом покрытии независимым институтом тестирования в соответствии со стандартом EN 60312-1/2013, февраль/апрель 2014 г.
          • Allergy H13 является коммерческим названием; запрещено переводить на другие языки
          • Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.
          • Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).