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  • Высокая производительность благодаря PowerCyclone 8 Высокая производительность благодаря PowerCyclone 8 Высокая производительность благодаря PowerCyclone 8
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    PowerPro Ultimate Безмешковый пылесос

    FC9932/09

    Высокая производительность благодаря PowerCyclone 8

    Philips PowerPro Ultimate выводит нашу мощную систему вихревой фильтрации на новый уровень и обеспечивает простую очистку любых напольных покрытий — как жестких, так и ковровых. Источники света, расположенные на насадке, помогают обнаружить пыль, а во время перерыва от работы пылесос переходит в режим ожидания.

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    PowerPro Ultimate Безмешковый пылесос

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    Высокая производительность благодаря PowerCyclone 8

    Глубокая очистка с TriActive LED

    • Собирает 99,9 % пыли
    • 750 Вт
    • Фильтр Allergy H13
    Насадка со светодиодами TriActive LED позволяет увидеть незаметную пыль

    Насадка со светодиодами TriActive LED позволяет увидеть незаметную пыль

    Наша эксклюзивная светодиодная насадка TriActive LED позволяет увидеть и очищает незаметную пыль с помощью технологии подсветки пола. Уникальные резиновые заслонки предотвращают попадание спутавшихся волос в насадку без щеток.

    Автовключение и выключение снижает уровень шума и повышает энергоэффективность

    Автовключение и выключение снижает уровень шума и повышает энергоэффективность

    Интеллектуальная технология автоматически останавливает работу пылесоса, если вы сделали паузу, чтобы передвинуть мебель или ответить на звонок, что позволяет снизить уровень шума и энергопотребление.

    Противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % мелкой пыли

    Противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % мелкой пыли

    Система фильтрации воздуха удерживает более 99,9% мелкой пыли — включая пыльцу, пылевых клещей и шерсть животных — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности.

    Простое использование и очистка одной рукой

    Простое использование и очистка одной рукой

    Эргономичная форма носика позволяет без труда опустошать контейнер для пыли.

    Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

    Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

    Полностью герметичная система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Уровень фильтрации эквивалентен HEPA 13*.

    CarpetClean для эффективной очистки мягких напольных покрытий

    CarpetClean для эффективной очистки мягких напольных покрытий

    CarpetClean идеально подходит для глубокой очистки ковров. Эта насадка подойдет для глубокой очистки ковров и имеет высокие показатели улавливания пыли на мягких напольных покрытиях.

    Технология PowerCyclone 8 отделяет частицы пыли от воздуха

    Первоклассная технология PowerCyclone 8 ускоряет поток воздуха в циклонной камере для отделения частиц пыли. Мощный вихревой поток повышает эффективность работы для непревзойденных результатов уборки.

    Насадка CarpetClean для глубокой очистки ковровых покрытий

    Используйте насадку CarpetClean для глубокой очистки даже самых жестких ковров и удаления пыли с мягких напольных покрытий.

    Технология PowerCyclone 8 отделяет частицы пыли от воздуха

    Первоклассная технология PowerCyclone 8 быстро ускоряет поток воздуха в циклонной камере для отделения частиц пыли. Мощный вихревой поток повышает эффективность работы для непревзойденных результатов уборки.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка TriActive LED
      Аксессуары в комплекте
      • Щелевая насадка
      • Щетка "2 в 1"/малая насадка
      Дополнительная насадка
      Насадка CarpetClean

    • Дизайн

      Цвет
      Denim blue

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      595 x 400 x 352  mm
      Размеры изделия (ДхШхВ)
      506 x 310 x 317  mm
      Вес изделия
      6,2  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Производительность

      Входная мощность (IEC)
      650  W
      Воздушный поток (макс)
      27  l/s
      Уровень интенсивности звука
      75  dB
      Вакуум (макс)
      17  kPa

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      2,2  l
      Выходной фильтр
      Фильтр Allergy H13
      Фильтр защиты электродвигателя
      Долговечный моющийся фильтр
      Уровень фильтрации
      Уровень HEPA13**

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      SmartLock
      Радиус действия
      11  m
      Ручка для переноски
      Верхняя и передняя
      Тип трубки
      Металлическая телескопическая трубка из двух частей
      Регулятор мощности
      Электронный переключатель включения
      Длина шнура
      8  m
      Тип колес
      Резиновые

    Badge-D2C

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    • Результаты по сбору пыли в сравнении с 10 самыми продаваемыми безмешковыми пылесосами в Европе; протестировано на ковровом покрытии независимым институтом тестирования в соответствии со стандартом EN 60312-1/2013, февраль/апрель 2014 г.
    • Allergy H13 является коммерческим названием; запрещено переводить на другие языки
    • Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.
    • Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).

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