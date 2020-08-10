Ключевые слова для поиска

  • Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)! Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)! Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    SSD

    FM25SS050P/00

    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Простое и удобное устройство с поддержкой стандарта Plug-and-Play. Philips SSD поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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    SSD

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    Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

    Мгновенный перенос файлов

    • 256 ГБ
    • Твердотельный накопитель

    Синхронизация всех файлов компьютера и флэш-накопителя USB

    Благодаря синхронизации всех файлов компьютера можно получать доступ и работать с документами в любом месте, лишь несколько раз щелкнув мышью.

    Автоматическое сжатие всех файлов сохраняет свободное место

    Сохраните свободное место с помощью автоматического сжатия всех файлов на флэш-накопителе USB

    Легко открыть и удобно распаковывать

    Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.

    Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

    Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

    Емкость памяти 256 ГБ для хранения больших файлов данных

    Емкость 256 ГБ позволяет обмениваться большими объемами данных через порт USB персонального компьютера или ноутбука.

    Стильный накопитель USB с ярким дизайном

    Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

    Защитный колпачок создан для вашего удобства

    Колпачок невозможно потерять! Он встроен в дизайн, поэтому всегда прикреплен к накопителю USB. Чтобы приступить к работе, достаточно просто снять и повернуть колпачок, вставить накопитель и начать работу.

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 11360 6

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Краткое руководство пользователя
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

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