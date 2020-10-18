FM32FD180D/00
Легкий, компактный, переносной
Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB STAR от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Если загорается светодиодный индикатор, это говорит о том, что дисковод правильно подключен и готов к работе, а быстрое мигание индикатора свидетельствует о процессе копирования файлов.
Колпачок невозможно потерять! Он встроен в дизайн, поэтому всегда прикреплен к накопителю USB. Чтобы приступить к работе, достаточно просто снять и повернуть колпачок, вставить накопитель и начать работу.
Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.
Емкость 32 ГБ позволяет хранить и использовать большие объемы данных, подключая накопитель через разъем USB персонального компьютера или ноутбука.
Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.
Выбери свой стильный цвет: карамельно-розовый, фиолетово-пурпурный, желто-зеленый или электрик, храните и передавайте свои данные на ярком носителе
Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе
Подключения
Внутренняя упаковка
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