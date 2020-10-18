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  • Легкий, компактный, переносной Легкий, компактный, переносной Легкий, компактный, переносной

    Флэш-накопитель USB

    FM32FD180D/00

    Легкий, компактный, переносной

    Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB STAR от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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    Флэш-накопитель USB

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    Легкий, компактный, переносной

    Мгновенный перенос файлов

    • 32 ГБ
    • Star Edition 2.0
    • 2 шт. в упаковке

    Индикатор работы загорается при копировании файлов

    Если загорается светодиодный индикатор, это говорит о том, что дисковод правильно подключен и готов к работе, а быстрое мигание индикатора свидетельствует о процессе копирования файлов.

    Защитный колпачок создан для вашего удобства

    Колпачок невозможно потерять! Он встроен в дизайн, поэтому всегда прикреплен к накопителю USB. Чтобы приступить к работе, достаточно просто снять и повернуть колпачок, вставить накопитель и начать работу.

    Легко открыть и удобно распаковывать

    Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.

    Емкость 32 ГБ для хранения больших файлов

    Емкость 32 ГБ позволяет хранить и использовать большие объемы данных, подключая накопитель через разъем USB персонального компьютера или ноутбука.

    Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 3.0.

    Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

    Стильный яркий дизайн

    Выбери свой стильный цвет: карамельно-розовый, фиолетово-пурпурный, желто-зеленый или электрик, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

    Стильный накопитель USB с ярким дизайном

    Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

    • Подключения

      USB
      Высокоскоростной USB 2.0

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      100
      GTIN
      2 48 95229 11720 8
    Badge-D2C

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