SDHC-карты
Легкий, компактный, переносной
Эта компактная карта Micro SDHC предлагает объем памяти 32 ГБ и класс скорости Class 10 UHS-I U1. В комплекте 2 карты + адаптер.
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Легкий, компактный, переносной Micro SDHC 32 ГБ с адаптером 32 ГБ Класс 10 UHS-I 2 шт. в упаковке Емкость 32 ГБ для хранения больших файлов
Емкость 32 ГБ позволяет хранить и использовать большие объемы данных, подключая накопитель через разъем USB персонального компьютера или ноутбука.
Невероятно высокая скорость передачи данных с картами памяти SDHC класса 10
Благодаря характеристикам класса 10 и высокой скорости передачи данных, отличающих эту карту SDHC, больше не придется долго ждать, пока перекачается файл!
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Медианосители
Емкость встроенной памяти
32
GB
Требования к системе
Операционная система ПК
Windows® XP и более поздняя версия; Mac OS 9.0 и более поздняя версия; Linux 2.4.0 и более поздняя версия
Прочее
Гарантия
2 г
Внешняя упаковка
Количество потребительских упаковок
400 GTIN
1 48 95229 12932 7
Внутренняя упаковка
Количество потребительских упаковок
100 GTIN
2 48 95229 12932 4
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