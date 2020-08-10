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- Краткое руководство пользователя
- Инструкция по эксплуатации
FM51SS050P/00
Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!
Простое и удобное устройство с поддержкой стандарта Plug-and-Play. Philips SSD поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.
Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе
Сохраните свободное место с помощью автоматического сжатия всех файлов на флэш-накопителе USB
Благодаря синхронизации всех файлов компьютера можно получать доступ и работать с документами в любом месте, лишь несколько раз щелкнув мышью.
Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.
Колпачок невозможно потерять! Он встроен в дизайн, поэтому всегда прикреплен к накопителю USB. Чтобы приступить к работе, достаточно просто снять и повернуть колпачок, вставить накопитель и начать работу.
Емкость 512 Гб позволяет хранить большие объемы данных, обмениваться и делиться ими при подключении через USB-порт персонального компьютера или ноутбука.
Внутренняя упаковка
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